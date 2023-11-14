14 ноября 2023

В Перми продают арт-пространство в стиле хоррор дешевле квартиры-студии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения к Хэллоуину в заведениях Екатеринбурга, хэллоуин, helloween
Интерьеры пространства выполнены в мрачных тонах Фото:

В Перми выставлено на продажу творческое пространство с мрачными интерьерами. Его площадь — 100 квадратных метров. Бизнес оценивают в 799 тысяч рублей. Для сравнения — стоимость квартиры-студии площадью 14 квадратных метров в краевой столице начинает от 1 млн рублей.

«Продаем творческое пространство с ремонтом в xoppop стиле и мебелью в центре города. В стоимость также входят аккаунты в социальных сетях, посуда и настольные игры. Раньше здесь проводили квесты, а сейчас — поэтические вечера, караоке-вечеринки, посиделки за настольными играми», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в помещении находятся четыре комнаты, туалет и лестничный отсек. Хорошая звукоизоляция, так как пространство находится в доме советской постройки. Помещение находится в аренде, но оплата за него небольшая. Снимать трехкомнатную квартиру будет дороже, отмечает продавец. Помещение можно переоборудовать под кафе. Собственник добавляет, что продает бизнес из-за недостатка времени и реализации других подобных проектов.

По словам собственника, аналогичных пространств в Перми нет
По словам собственника, аналогичных пространств в Перми нет
В помещении можно сделать бар
В помещении можно сделать бар

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В Перми выставлено на продажу творческое пространство с мрачными интерьерами. Его площадь — 100 квадратных метров. Бизнес оценивают в 799 тысяч рублей. Для сравнения — стоимость квартиры-студии площадью 14 квадратных метров в краевой столице начинает от 1 млн рублей. «Продаем творческое пространство с ремонтом в xoppop стиле и мебелью в центре города. В стоимость также входят аккаунты в социальных сетях, посуда и настольные игры. Раньше здесь проводили квесты, а сейчас — поэтические вечера, караоке-вечеринки, посиделки за настольными играми», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в помещении находятся четыре комнаты, туалет и лестничный отсек. Хорошая звукоизоляция, так как пространство находится в доме советской постройки. Помещение находится в аренде, но оплата за него небольшая. Снимать трехкомнатную квартиру будет дороже, отмечает продавец. Помещение можно переоборудовать под кафе. Собственник добавляет, что продает бизнес из-за недостатка времени и реализации других подобных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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