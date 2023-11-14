Интерьеры пространства выполнены в мрачных тонах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми выставлено на продажу творческое пространство с мрачными интерьерами. Его площадь — 100 квадратных метров. Бизнес оценивают в 799 тысяч рублей. Для сравнения — стоимость квартиры-студии площадью 14 квадратных метров в краевой столице начинает от 1 млн рублей.

«Продаем творческое пространство с ремонтом в xoppop стиле и мебелью в центре города. В стоимость также входят аккаунты в социальных сетях, посуда и настольные игры. Раньше здесь проводили квесты, а сейчас — поэтические вечера, караоке-вечеринки, посиделки за настольными играми», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в помещении находятся четыре комнаты, туалет и лестничный отсек. Хорошая звукоизоляция, так как пространство находится в доме советской постройки. Помещение находится в аренде, но оплата за него небольшая. Снимать трехкомнатную квартиру будет дороже, отмечает продавец. Помещение можно переоборудовать под кафе. Собственник добавляет, что продает бизнес из-за недостатка времени и реализации других подобных проектов.

По словам собственника, аналогичных пространств в Перми нет Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/gotoviy_biznes/prodazhaarenda_tvorcheskogo_prostranstva_3658085395