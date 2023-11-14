В ближайшее время ожидается поставка новых автобусов в города и районы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов. В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы. Такого обновления в регионе еще не было никогда, рассказал губернатор региона Алексей Текслер социальных сетях.

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждем большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Как отметил Текслер, на обновление автобусного парка в регионе будут выделены значительные областные средства, также большую помощь оказывает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и другие федеральные программы.

Также губернатор региона предупредил глав районов о том, что для участия в программе необходимо наличие муниципальных перевозчиков, что является гарантией бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания техники. Работа по обновлению муниципальных автопарков будет продолжена в 2024 году.

В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов Фото: соцсети Алексея Текслера

В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы Фото: соцсети Алексея Текслера

Это рекордное обновление парка автобусов за всю историю региона Фото: соцсети Алексея Текслера