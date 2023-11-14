14 ноября 2023

В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
В ближайшее время ожидается поставка новых автобусов в города и районы Фото:

В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов. В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы. Такого обновления в регионе еще не было никогда, рассказал губернатор региона Алексей Текслер социальных сетях.

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждем большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Как отметил Текслер, на обновление автобусного парка в регионе будут выделены значительные областные средства, также большую помощь оказывает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и другие федеральные программы.

Также губернатор региона предупредил глав районов о том, что для участия в программе необходимо наличие муниципальных перевозчиков, что является гарантией бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания техники. Работа по обновлению муниципальных автопарков будет продолжена в 2024 году.

В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов
В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов
Фото:
В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы
В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы
Фото:
Это рекордное обновление парка автобусов за всю историю региона
Это рекордное обновление парка автобусов за всю историю региона
Фото:
Муниципальные автопарки продолжат пополнять в 2024 году, поскольку вопрос хорошего транспортного обслуживания для многих остается актуальным
Муниципальные автопарки продолжат пополнять в 2024 году, поскольку вопрос хорошего транспортного обслуживания для многих остается актуальным
Фото:

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В Челябинской области в 2023 году появится 358 новых автобусов. В ближайшее время ожидается большая поставка данного общественного транспорта в города и районы. Такого обновления в регионе еще не было никогда, рассказал губернатор региона Алексей Текслер социальных сетях. «В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждем большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Как отметил Текслер, на обновление автобусного парка в регионе будут выделены значительные областные средства, также большую помощь оказывает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и другие федеральные программы. Также губернатор региона предупредил глав районов о том, что для участия в программе необходимо наличие муниципальных перевозчиков, что является гарантией бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания техники. Работа по обновлению муниципальных автопарков будет продолжена в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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