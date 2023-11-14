Екатеринбургский школьник, обвиняемый в убийстве, не стал раскаиваться на суде

15 ноября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Школьника задержали накануне Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, не стал раскаиваться. Об этом узнал корреспондент URA.RU, находящийся в Железнодорожном суде Екатеринбурга. Заседание, по итогам которого подростку определят меру пресечения, проходит в закрытом от прессы режиме. Но удалось услышать, что судья спросила у обвиняемого, раскаивается ли он в случившемся. «Осознание [совершенного преступления] еще не пришло», — ответил тот (цитата не является дословной). Как писало URA.RU, 14 ноября в квартире одного из домов на улице Билимбаевской (микрорайон Сортировка) нашли тела 14-летней девочки и ее матери. По версии следствия, обвиняемый зарезал свою подругу из ревности к старшему (27 лет) брату, дождался, когда с работы придет ее мать, и убил и ее. В тот же день он сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату подозреваемого. Так обо всем и узнали силовики.

Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, не стал раскаиваться. Об этом узнал корреспондент URA.RU, находящийся в Железнодорожном суде Екатеринбурга. Заседание, по итогам которого подростку определят меру пресечения, проходит в закрытом от прессы режиме. Но удалось услышать, что судья спросила у обвиняемого, раскаивается ли он в случившемся. «Осознание [совершенного преступления] еще не пришло», — ответил тот (цитата не является дословной). Как писало URA.RU, 14 ноября в квартире одного из домов на улице Билимбаевской (микрорайон Сортировка) нашли тела 14-летней девочки и ее матери. По версии следствия, обвиняемый зарезал свою подругу из ревности к старшему (27 лет) брату, дождался, когда с работы придет ее мать, и убил и ее. В тот же день он сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату подозреваемого. Так обо всем и узнали силовики.