14 ноября 2023

Екатеринбургский школьник, обвиняемый в убийстве, не стал раскаиваться на суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьника задержали накануне
Школьника задержали накануне Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, не стал раскаиваться. Об этом узнал корреспондент URA.RU, находящийся в Железнодорожном суде Екатеринбурга.

Заседание, по итогам которого подростку определят меру пресечения, проходит в закрытом от прессы режиме. Но удалось услышать, что судья спросила у обвиняемого, раскаивается ли он в случившемся. «Осознание [совершенного преступления] еще не пришло», — ответил тот (цитата не является дословной).

Как писало URA.RU, 14 ноября в квартире одного из домов на улице Билимбаевской (микрорайон Сортировка) нашли тела 14-летней девочки и ее матери. По версии следствия, обвиняемый зарезал свою подругу из ревности к старшему (27 лет) брату, дождался, когда с работы придет ее мать, и убил и ее. В тот же день он сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату подозреваемого. Так обо всем и узнали силовики.

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Подросток, обвиняемый в двойном убийстве, не стал раскаиваться. Об этом узнал корреспондент URA.RU, находящийся в Железнодорожном суде Екатеринбурга. Заседание, по итогам которого подростку определят меру пресечения, проходит в закрытом от прессы режиме. Но удалось услышать, что судья спросила у обвиняемого, раскаивается ли он в случившемся. «Осознание [совершенного преступления] еще не пришло», — ответил тот (цитата не является дословной). Как писало URA.RU, 14 ноября в квартире одного из домов на улице Билимбаевской (микрорайон Сортировка) нашли тела 14-летней девочки и ее матери. По версии следствия, обвиняемый зарезал свою подругу из ревности к старшему (27 лет) брату, дождался, когда с работы придет ее мать, и убил и ее. В тот же день он сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату подозреваемого. Так обо всем и узнали силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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