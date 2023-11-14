14 ноября 2023

Тюменские власти сдвинули сроки открытия дороги у Европейского

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон "Европейский". Взрыв на стройке. Тюмень, европейский микрорайон
Жители европейского были вынуждены искать обходные маршруты Фото:

Сроки открытия участка дороги в микрорайоне Европейский сдвинули до конца ноября этого года. Об этом сообщили в администрации города. Ранее все работы на объекте должны были закончиться 5 ноября.

«Участок дороги от дома № 38 по улице Газовиков до улицы Алебашевской протяженностью 830 метров планируется запустить в эксплуатацию в ноябре текущего года. В настоящее время основной комплекс работ выполнен, завершаются работы по монтажу наружного освещения и технических средств организации дорожного движения», — сообщили в мэрии Тюмени. При этом часть дороги (участок от улицы Муравленко до улицы Газовиков) будет открыта в срок.

Ранее жители микрорайона Европейский из-за ремонта дороги были вынуждены часами стоять в пробках на въезд и выезд из жилых комплексов, расположенных неподалеку. Тогда в ответ на жалобу горожан мэрия сообщила, что запуск движения планируется на 15 ноября.

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Сроки открытия участка дороги в микрорайоне Европейский сдвинули до конца ноября этого года. Об этом сообщили в администрации города. Ранее все работы на объекте должны были закончиться 5 ноября. «Участок дороги от дома № 38 по улице Газовиков до улицы Алебашевской протяженностью 830 метров планируется запустить в эксплуатацию в ноябре текущего года. В настоящее время основной комплекс работ выполнен, завершаются работы по монтажу наружного освещения и технических средств организации дорожного движения», — сообщили в мэрии Тюмени. При этом часть дороги (участок от улицы Муравленко до улицы Газовиков) будет открыта в срок. Ранее жители микрорайона Европейский из-за ремонта дороги были вынуждены часами стоять в пробках на въезд и выезд из жилых комплексов, расположенных неподалеку. Тогда в ответ на жалобу горожан мэрия сообщила, что запуск движения планируется на 15 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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