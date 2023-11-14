Тюменские власти сдвинули сроки открытия дороги у Европейского

15 ноября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Жители европейского были вынуждены искать обходные маршруты Фото: Николай Бастриков © URA.RU Сроки открытия участка дороги в микрорайоне Европейский сдвинули до конца ноября этого года. Об этом сообщили в администрации города. Ранее все работы на объекте должны были закончиться 5 ноября. «Участок дороги от дома № 38 по улице Газовиков до улицы Алебашевской протяженностью 830 метров планируется запустить в эксплуатацию в ноябре текущего года. В настоящее время основной комплекс работ выполнен, завершаются работы по монтажу наружного освещения и технических средств организации дорожного движения», — сообщили в мэрии Тюмени. При этом часть дороги (участок от улицы Муравленко до улицы Газовиков) будет открыта в срок. Ранее жители микрорайона Европейский из-за ремонта дороги были вынуждены часами стоять в пробках на въезд и выезд из жилых комплексов, расположенных неподалеку. Тогда в ответ на жалобу горожан мэрия сообщила, что запуск движения планируется на 15 ноября.

Сроки открытия участка дороги в микрорайоне Европейский сдвинули до конца ноября этого года. Об этом сообщили в администрации города. Ранее все работы на объекте должны были закончиться 5 ноября. «Участок дороги от дома № 38 по улице Газовиков до улицы Алебашевской протяженностью 830 метров планируется запустить в эксплуатацию в ноябре текущего года. В настоящее время основной комплекс работ выполнен, завершаются работы по монтажу наружного освещения и технических средств организации дорожного движения», — сообщили в мэрии Тюмени. При этом часть дороги (участок от улицы Муравленко до улицы Газовиков) будет открыта в срок. Ранее жители микрорайона Европейский из-за ремонта дороги были вынуждены часами стоять в пробках на въезд и выезд из жилых комплексов, расположенных неподалеку. Тогда в ответ на жалобу горожан мэрия сообщила, что запуск движения планируется на 15 ноября.