14 ноября 2023

В Пермском крае конокрады угнали лошадей в соседний регион

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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, лошади, птицы, табун, скотоводство
Лошадей увели с фермы в Куединском районе (архивное фото) Фото:

В Пермском крае полиция расследует уголовное дело о краже лошадей. Два подельника увели их с фермы в Куединском районе и угнали в Башкортостан, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Одного из злоумышленников уже задержали.

«Обвиняемому выпала роль наблюдателя за окружающей обстановкой. В это время его подельник, отогнув металлические прутья ограждения, незаконно проник на территорию, где при помощи веревки, поймал двух меринов и вывел их через проем, где пролез сам. Соучастники с похищенными лошадьми скрылись в Республике Башкортостан, где продали их», — сообщается на сайте главка пермской полиции.

Хозяин лошадей оценил их в 243 тысячи рублей. Как говорят в полиции, задержанный получил за помощь в краже 20 тысяч. Скоро его дело рассмотрит суд. Дело организатора преступления выделено в отдельное производство и еще расследуется.

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В Пермском крае полиция расследует уголовное дело о краже лошадей. Два подельника увели их с фермы в Куединском районе и угнали в Башкортостан, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Одного из злоумышленников уже задержали. «Обвиняемому выпала роль наблюдателя за окружающей обстановкой. В это время его подельник, отогнув металлические прутья ограждения, незаконно проник на территорию, где при помощи веревки, поймал двух меринов и вывел их через проем, где пролез сам. Соучастники с похищенными лошадьми скрылись в Республике Башкортостан, где продали их», — сообщается на сайте главка пермской полиции. Хозяин лошадей оценил их в 243 тысячи рублей. Как говорят в полиции, задержанный получил за помощь в краже 20 тысяч. Скоро его дело рассмотрит суд. Дело организатора преступления выделено в отдельное производство и еще расследуется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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