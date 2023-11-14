В Пермском крае конокрады угнали лошадей в соседний регион

Лошадей увели с фермы в Куединском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае полиция расследует уголовное дело о краже лошадей. Два подельника увели их с фермы в Куединском районе и угнали в Башкортостан, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Одного из злоумышленников уже задержали.

«Обвиняемому выпала роль наблюдателя за окружающей обстановкой. В это время его подельник, отогнув металлические прутья ограждения, незаконно проник на территорию, где при помощи веревки, поймал двух меринов и вывел их через проем, где пролез сам. Соучастники с похищенными лошадьми скрылись в Республике Башкортостан, где продали их», — сообщается на сайте главка пермской полиции.

Хозяин лошадей оценил их в 243 тысячи рублей. Как говорят в полиции, задержанный получил за помощь в краже 20 тысяч. Скоро его дело рассмотрит суд. Дело организатора преступления выделено в отдельное производство и еще расследуется.