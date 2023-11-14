В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Екатеринбургом

Пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, утром 15 ноября, доставили в больницу Верхней Пышмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
«Пострадавшие доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате столкновения рейсового автобуса с фурой на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Позже выяснилось, что в ДТП погибла супруга блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область).
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