В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Екатеринбургом

Пострадавшие в ДТП на Серовском тракте доставлены в больницу Верхней Пышмы

Пострадавших экстренно доставили в больницу Верхней Пышмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, утром 15 ноября, доставили в больницу Верхней Пышмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

«Пострадавшие доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате столкновения рейсового автобуса с фурой на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Позже выяснилось, что в ДТП погибла супруга блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область).