14 ноября 2023

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Екатеринбургом

Пострадавшие в ДТП на Серовском тракте доставлены в больницу Верхней Пышмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавших экстренно доставили в больницу Верхней Пышмы Фото:

Пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, утром 15 ноября, доставили в больницу Верхней Пышмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

«Пострадавшие доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате столкновения рейсового автобуса с фурой на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Позже выяснилось, что в ДТП погибла супруга блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область).

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Пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, утром 15 ноября, доставили в больницу Верхней Пышмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. «Пострадавшие доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате столкновения рейсового автобуса с фурой на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Позже выяснилось, что в ДТП погибла супруга блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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