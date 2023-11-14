14 ноября 2023

В Тюменской политике разгорается скандал из-за непослушных единороссов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, депутат, чиновник, единоросс, едрос
Тюменские единороссы саботируют требование АП и подставляют региональный исполком Фото:

В Тюменской политике разгорается скандал: депутаты от ЕР напрочь игнорируют требование Администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральному руководству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политбомонда.

«Перед выборами президента федералы усилили контроль за медиа направлением, однако местные единороссы продолжают игнорировать установки по ведению соцсетей. Регулярно на вкс народным избранникам „прилетает“ от руководителя регионального исполкома Ольги Швецовой, но и это действует не на всех депутатов. В ситуацию пришлось вмешиваться партийному координатору по УрФО Ивану Квитке», — рассказывают собеседники агентства.

Единоросы из думы Тюмени игнорируют требование администрации президента

Как сообщают инсайдеры, Квитка будет курировать большой семинар по ведению соцсетей для городских и муниципальных депутатов. На него также будут приглашены секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов и председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской политике разгорается скандал: депутаты от ЕР напрочь игнорируют требование Администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральному руководству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политбомонда. «Перед выборами президента федералы усилили контроль за медиа направлением, однако местные единороссы продолжают игнорировать установки по ведению соцсетей. Регулярно на вкс народным избранникам „прилетает“ от руководителя регионального исполкома Ольги Швецовой, но и это действует не на всех депутатов. В ситуацию пришлось вмешиваться партийному координатору по УрФО Ивану Квитке», — рассказывают собеседники агентства. Как сообщают инсайдеры, Квитка будет курировать большой семинар по ведению соцсетей для городских и муниципальных депутатов. На него также будут приглашены секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов и председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...