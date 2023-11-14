В Тюменской политике разгорается скандал из-за непослушных единороссов

В Тюменской политике разгорается скандал: депутаты от ЕР напрочь игнорируют требование Администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральному руководству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политбомонда.
«Перед выборами президента федералы усилили контроль за медиа направлением, однако местные единороссы продолжают игнорировать установки по ведению соцсетей. Регулярно на вкс народным избранникам „прилетает“ от руководителя регионального исполкома Ольги Швецовой, но и это действует не на всех депутатов. В ситуацию пришлось вмешиваться партийному координатору по УрФО Ивану Квитке», — рассказывают собеседники агентства.
Как сообщают инсайдеры, Квитка будет курировать большой семинар по ведению соцсетей для городских и муниципальных депутатов. На него также будут приглашены секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов и председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.
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