Мэрию Челябинска попросили обезопасить детскую площадку у сгоревшего дома. Фото

15 ноября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Детская площадка опасна для игр (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрию Челябинска попросили обезопасить детскую площадку у сквера Челюскинцев, которая находится возле разрушенного сгоревшего дома. Кроме того, на самой площадке торчит арматура, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Участники „Молодежного крыла Народного фронта“ совершили рейд в сквер имени Челюскинцев, в котором обнаружили дефекты на детской площадке и близлежащей местности. На детской площадке активисты обнаружили куски торчащей арматуры прямо под качелями, а рядом расположено сгоревшее здание с упавшими балками, которое не закрыто от доступа», — рассказал URA.RU Рыжий. Активисты добавили, что уже написали обращения в прокуратуру и главе города для того, чтобы ограничить доступ детей к зданию. Кроме того, они попросили привести детскую площадку в надлежащее состояние. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту в поселке Есаульский Сосновского района. О ходе расследования он поручил доложить ему лично, рассказал URA.RU Рыжий. На детской площадке торчит арматура ОНФ Челябинской области В этом месте играют дети ОНФ Челябинской области

Мэрию Челябинска попросили обезопасить детскую площадку у сквера Челюскинцев, которая находится возле разрушенного сгоревшего дома. Кроме того, на самой площадке торчит арматура, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Участники „Молодежного крыла Народного фронта“ совершили рейд в сквер имени Челюскинцев, в котором обнаружили дефекты на детской площадке и близлежащей местности. На детской площадке активисты обнаружили куски торчащей арматуры прямо под качелями, а рядом расположено сгоревшее здание с упавшими балками, которое не закрыто от доступа», — рассказал URA.RU Рыжий. Активисты добавили, что уже написали обращения в прокуратуру и главе города для того, чтобы ограничить доступ детей к зданию. Кроме того, они попросили привести детскую площадку в надлежащее состояние. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту в поселке Есаульский Сосновского района. О ходе расследования он поручил доложить ему лично, рассказал URA.RU Рыжий.