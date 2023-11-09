Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным челябинским мостом

10 ноября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о расследовании Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту в поселке Есаульский Сосновского района (Челябинская область). О ходе расследования он поручил доложить ему лично, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Глава Сосновского района раскидывался постоянными обещаниями о строительстве моста, аргументируя переносы стройки „недобросовестными подрядчиками“. Александр Бастрыкин дал поручение и.о руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования», — заявил URA.RU Рыжий. Летом исполком «Народного фронта» поставил стройку моста на контроль. По словам Рыжего, его пообещали сдать к 31 октября, однако сделано этого не было. Единственный мост в поселке, соединяющий две его части был построен 70 лет назад. В 2021 году заключили первый контракт на строительство нового моста на сумму 25 млн рублей.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту в поселке Есаульский Сосновского района (Челябинская область). О ходе расследования он поручил доложить ему лично, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Глава Сосновского района раскидывался постоянными обещаниями о строительстве моста, аргументируя переносы стройки „недобросовестными подрядчиками“. Александр Бастрыкин дал поручение и.о руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования», — заявил URA.RU Рыжий. Летом исполком «Народного фронта» поставил стройку моста на контроль. По словам Рыжего, его пообещали сдать к 31 октября, однако сделано этого не было. Единственный мост в поселке, соединяющий две его части был построен 70 лет назад. В 2021 году заключили первый контракт на строительство нового моста на сумму 25 млн рублей.