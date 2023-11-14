Компания ООО «Лидер» пожаловалась в ФАС ЯНАО на укрупнение дорожного контракта

ФАС приостановила определение поставщика по крупному дорожному контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания ООО «Лидер» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предположительное укрупнение контракта по обслуживанию участков трассы Сургут — Салехард. До рассмотрения жалобы определение поставщика по контракту на сумму в 989 миллионов рублей приостановлено, следует из карточки закупки.

«Заявителем установлено, что автомобильные дороги не связаны между собой, расположены на разных участках, дороги территориально отдалены друг от друга, а также имеют различные идентификационные номера, что индивидуализирует их в качестве самостоятельных объектов закупки. Заявитель приходит к выводу, что объект оказывает негативное влияние на конкуренцию путем необоснованного укрупнения лота, приводит к ограничению состава участников закупки», — сообщают представители ООО «Лидер» в жалобе, текст которой опубликован в карточке закупки на платформе «Госзакупки».

Речь идет о контракте на обслуживание следующих участков трассы Сургут — Салехард: Правохеттинский — Старый Надым; Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через р. Надым; Объезд г. Надым, участок Надым — Салехард, в том числе строящийся зимник. Заявка размещена департаментом госзаказа ЯНАО, стоимость контракта составляет 988 миллионов 988 тысяч 171 рубль.

Ранее URA.RU рассказало, что компания ООО «Лидер» посчитала, что строители из ХМАО укрупнили контракт на выполнение работ по ремонту дороги Уренгой — Надым — Советский. Представители компании аргументировали, что ремонт и последующее содержание дороги должны попадать под разные заявки.

ФАС приостановила миллиардный контракт на содержание дорог из-за жалобы Фото: скрин с платформы «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0190200000323012264