14 ноября 2023

Губернатор Моор собирает всех депутатов облдумы на тайную встречу

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Моор соберет депутатов облдумы для того, чтобы заручиться поддержкой перед принятием бюджета Фото:

Депутатам Тюменской облдумы придется внепланово собраться перед ежегодным посланием губернатора и принятием бюджета. Александр Моор организует кулуарную встречу для того, чтобы заручиться поддержкой депутатов. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к заксобранию.

«Губернатор хочет заранее ответить на все, возможно, неудобные вопросы от народных избранников. Будет открытый диалог. Официальная повестка тайного „заседания“ отсутствует. Встреча „без камер“ состоится вечером 21 ноября, за день до послания», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Послание губернатора состоится 22 ноября. Принятие бюджета запланировано на 23 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Планируется, что трансляция пройдет 29 ноября и начнется в 17:00.

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Депутатам Тюменской облдумы придется внепланово собраться перед ежегодным посланием губернатора и принятием бюджета. Александр Моор организует кулуарную встречу для того, чтобы заручиться поддержкой депутатов. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к заксобранию. «Губернатор хочет заранее ответить на все, возможно, неудобные вопросы от народных избранников. Будет открытый диалог. Официальная повестка тайного „заседания“ отсутствует. Встреча „без камер“ состоится вечером 21 ноября, за день до послания», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Послание губернатора состоится 22 ноября. Принятие бюджета запланировано на 23 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Планируется, что трансляция пройдет 29 ноября и начнется в 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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