Единоросс из ЯНАО, покусавший полицейского, отделался штрафом

Суд вынес приговор жителю Губкинского за укус полицейского

Суд вынес решение по делу единоросса из ЯНАО, покусавшего полицейского Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском (ЯНАО): покусавший полицейского Муса Тагиров заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU.

«В соответствии со всеми обстоятельствами уголовного дела против Мусы Тагирова, суд принял решение о назначении ему штрафа в размере 50 тысяч рублей, которые Тагиров должен оплатить в течение 60 дней», — сообщает корреспондент.

Прокуратура Губкинского настаивала на более суровом приговоре — лишение свободы на шесть месяцев. Защитник подсудимого посчитал, что Тагиров уже искупил свою вину, и попросил судью назначить ему штраф в размере не более 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что полицейский не принял деньги от укусившего его единоросса Тагирова. Сумму в 25 тысяч рублей полицейский возвратил и заявил, что прощать подсудимого не намерен.