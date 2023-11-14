14 ноября 2023

Единоросс из ЯНАО, покусавший полицейского, отделался штрафом

Суд вынес приговор жителю Губкинского за укус полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд вынес решение по делу единоросса из ЯНАО, покусавшего полицейского Фото:

Завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском (ЯНАО): покусавший полицейского Муса Тагиров заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU.

«В соответствии со всеми обстоятельствами уголовного дела против Мусы Тагирова, суд принял решение о назначении ему штрафа в размере 50 тысяч рублей, которые Тагиров должен оплатить в течение 60 дней», — сообщает корреспондент.

Прокуратура Губкинского настаивала на более суровом приговоре — лишение свободы на шесть месяцев. Защитник подсудимого посчитал, что Тагиров уже искупил свою вину, и попросил судью назначить ему штраф в размере не более 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что полицейский не принял деньги от укусившего его единоросса Тагирова. Сумму в 25 тысяч рублей полицейский возвратил и заявил, что прощать подсудимого не намерен.

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Завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском (ЯНАО): покусавший полицейского Муса Тагиров заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU. «В соответствии со всеми обстоятельствами уголовного дела против Мусы Тагирова, суд принял решение о назначении ему штрафа в размере 50 тысяч рублей, которые Тагиров должен оплатить в течение 60 дней», — сообщает корреспондент. Прокуратура Губкинского настаивала на более суровом приговоре — лишение свободы на шесть месяцев. Защитник подсудимого посчитал, что Тагиров уже искупил свою вину, и попросил судью назначить ему штраф в размере не более 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что полицейский не принял деньги от укусившего его единоросса Тагирова. Сумму в 25 тысяч рублей полицейский возвратил и заявил, что прощать подсудимого не намерен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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