За сборку боеприпасов в Челябинской области предлагают места в общежитии

В Копейске Челябинской области «Завод «Пластмасс» начал предоставлять своим сотрудникам места в общежитии. О новой услуге сообщается в паблике предприятия.
«С 1 декабря 2023 года предоставляем своим работникам, проживающим в других городах, общежитие. Бесплатно для работников АО «Завод «Пластмасс», в центре города, вся инфраструктура в шаговой доступности, двухместные комнаты, обеспечение бытовыми приборами», — говорится в объявлении предприятия.
Несмотря на относительно высокие зарплаты, заводу не удалось закрыть потребность в работниках. «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий. Теперь завод рассчитывает с помощью общежития привлечь иногородних сотрудников.
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