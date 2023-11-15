За сборку боеприпасов в Челябинской области предлагают места в общежитии

Помимо относительно высокой зарплаты, предприятие предлагает иногородним сотрудникам общежитие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Копейске Челябинской области «Завод «Пластмасс» начал предоставлять своим сотрудникам места в общежитии. О новой услуге сообщается в паблике предприятия.

«С 1 декабря 2023 года предоставляем своим работникам, проживающим в других городах, общежитие. Бесплатно для работников АО «Завод «Пластмасс», в центре города, вся инфраструктура в шаговой доступности, двухместные комнаты, обеспечение бытовыми приборами», — говорится в объявлении предприятия.

Несмотря на относительно высокие зарплаты, заводу не удалось закрыть потребность в работниках. «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий. Теперь завод рассчитывает с помощью общежития привлечь иногородних сотрудников.