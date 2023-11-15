За сборку боеприпасов в Челябинской области предлагают места в общежитии

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба, stock
Помимо относительно высокой зарплаты, предприятие предлагает иногородним сотрудникам общежитие Фото:

В Копейске Челябинской области «Завод «Пластмасс» начал предоставлять своим сотрудникам места в общежитии. О новой услуге сообщается в паблике предприятия.

«С 1 декабря 2023 года предоставляем своим работникам, проживающим в других городах, общежитие. Бесплатно для работников АО «Завод «Пластмасс», в центре города, вся инфраструктура в шаговой доступности, двухместные комнаты, обеспечение бытовыми приборами», — говорится в объявлении предприятия.

Несмотря на относительно высокие зарплаты, заводу не удалось закрыть потребность в работниках. «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий. Теперь завод рассчитывает с помощью общежития привлечь иногородних сотрудников.

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В Копейске Челябинской области «Завод «Пластмасс» начал предоставлять своим сотрудникам места в общежитии. О новой услуге сообщается в паблике предприятия. «С 1 декабря 2023 года предоставляем своим работникам, проживающим в других городах, общежитие. Бесплатно для работников АО «Завод «Пластмасс», в центре города, вся инфраструктура в шаговой доступности, двухместные комнаты, обеспечение бытовыми приборами», — говорится в объявлении предприятия. Несмотря на относительно высокие зарплаты, заводу не удалось закрыть потребность в работниках. «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий. Теперь завод рассчитывает с помощью общежития привлечь иногородних сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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