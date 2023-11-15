Песков расстроился из-за новой выходки Финляндии

Песков: РФ сожалеет об ухудшении отношений с Финляндией
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал намерение Финляндии закрыть пункты пересечения границы с РФ Фото:

Россия сожалеет о том, что власти Финляндии решили ухудшить отношения двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение финнов закрыть пункты пересечения границы с Россией.

«Мы глубоко сожалеем о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего уровня добрых отношений», — заявил Песков. Об этом он сообщил во время конференц-колла.

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Россия сожалеет о том, что власти Финляндии решили ухудшить отношения двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение финнов закрыть пункты пересечения границы с Россией. «Мы глубоко сожалеем о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего уровня добрых отношений», — заявил Песков. Об этом он сообщил во время конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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