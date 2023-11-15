Глава СКР потребовал проверить состояние дорог в Копейске

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку качества дорог Копейска Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки информации о ненадлежащем состоянии дорог в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что внимание Бастрыкина обращено на многочисленные сообщения о ненадлежащем содержании дорог в Копейске. По данным местных жителей, покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные ямы, из-за чего возникают препятствия для своевременного прибытия экстренных служб. Жители Копейска вынуждены ремонтировать дороги за свой счет. Администрация в течение длительного времени мер по регулированию ситуации не принимает, а в качестве ремонта обещает забросать дорогу камнями.