Глава СКР потребовал проверить состояние дорог в Копейске

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку качества дорог Копейска Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки информации о ненадлежащем состоянии дорог в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что внимание Бастрыкина обращено на многочисленные сообщения о ненадлежащем содержании дорог в Копейске. По данным местных жителей, покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные ямы, из-за чего возникают препятствия для своевременного прибытия экстренных служб. Жители Копейска вынуждены ремонтировать дороги за свой счет. Администрация в течение длительного времени мер по регулированию ситуации не принимает, а в качестве ремонта обещает забросать дорогу камнями.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки информации о ненадлежащем состоянии дорог в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что внимание Бастрыкина обращено на многочисленные сообщения о ненадлежащем содержании дорог в Копейске. По данным местных жителей, покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные ямы, из-за чего возникают препятствия для своевременного прибытия экстренных служб. Жители Копейска вынуждены ремонтировать дороги за свой счет. Администрация в течение длительного времени мер по регулированию ситуации не принимает, а в качестве ремонта обещает забросать дорогу камнями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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