Ямы Копейска забросают камнями

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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
В мэрии Копейска ответили на претензии жителей из-за плохих дорог Фото:

Выбоины и ямы на территории Копейска, города-спутника Челябинска, починят камнями. Об этом сообщила в своем официальном ответе администрация Копейска.

«По информации городской службы заказчика, ими направлена заявка подрядной организации на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин несжимаемым материалом грунтовой автодороги. Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили официальные представители мэрии Копейска в ответ на просьбу починить дороги в сторону микрорайона Потанино, которая прозвучала в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дороги. Особое внимание копейчане попросили уделить недавно отремонтированным путепроводам, где образовались выбоины, а также внутрипоселковым проездам. Так, жители поселка Кадровик обратились в мэрию с требованием провести качественное грейдирование и отсыпку дорог, ведущих к детскому саду и школе, а также засыпать крупные ямы, где тонут машины.

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Выбоины и ямы на территории Копейска, города-спутника Челябинска, починят камнями. Об этом сообщила в своем официальном ответе администрация Копейска. «По информации городской службы заказчика, ими направлена заявка подрядной организации на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин несжимаемым материалом грунтовой автодороги. Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили официальные представители мэрии Копейска в ответ на просьбу починить дороги в сторону микрорайона Потанино, которая прозвучала в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дороги. Особое внимание копейчане попросили уделить недавно отремонтированным путепроводам, где образовались выбоины, а также внутрипоселковым проездам. Так, жители поселка Кадровик обратились в мэрию с требованием провести качественное грейдирование и отсыпку дорог, ведущих к детскому саду и школе, а также засыпать крупные ямы, где тонут машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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