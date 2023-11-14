Ямы Копейска забросают камнями

Выбоины и ямы на территории Копейска, города-спутника Челябинска, починят камнями. Об этом сообщила в своем официальном ответе администрация Копейска.
«По информации городской службы заказчика, ими направлена заявка подрядной организации на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин несжимаемым материалом грунтовой автодороги. Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили официальные представители мэрии Копейска в ответ на просьбу починить дороги в сторону микрорайона Потанино, которая прозвучала в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дороги. Особое внимание копейчане попросили уделить недавно отремонтированным путепроводам, где образовались выбоины, а также внутрипоселковым проездам. Так, жители поселка Кадровик обратились в мэрию с требованием провести качественное грейдирование и отсыпку дорог, ведущих к детскому саду и школе, а также засыпать крупные ямы, где тонут машины.
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