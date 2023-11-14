Ямы Копейска забросают камнями

14 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

В мэрии Копейска ответили на претензии жителей из-за плохих дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выбоины и ямы на территории Копейска, города-спутника Челябинска, починят камнями. Об этом сообщила в своем официальном ответе администрация Копейска. «По информации городской службы заказчика, ими направлена заявка подрядной организации на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин несжимаемым материалом грунтовой автодороги. Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили официальные представители мэрии Копейска в ответ на просьбу починить дороги в сторону микрорайона Потанино, которая прозвучала в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дороги. Особое внимание копейчане попросили уделить недавно отремонтированным путепроводам, где образовались выбоины, а также внутрипоселковым проездам. Так, жители поселка Кадровик обратились в мэрию с требованием провести качественное грейдирование и отсыпку дорог, ведущих к детскому саду и школе, а также засыпать крупные ямы, где тонут машины.

Выбоины и ямы на территории Копейска, города-спутника Челябинска, починят камнями. Об этом сообщила в своем официальном ответе администрация Копейска. «По информации городской службы заказчика, ими направлена заявка подрядной организации на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин несжимаемым материалом грунтовой автодороги. Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили официальные представители мэрии Копейска в ответ на просьбу починить дороги в сторону микрорайона Потанино, которая прозвучала в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дороги. Особое внимание копейчане попросили уделить недавно отремонтированным путепроводам, где образовались выбоины, а также внутрипоселковым проездам. Так, жители поселка Кадровик обратились в мэрию с требованием провести качественное грейдирование и отсыпку дорог, ведущих к детскому саду и школе, а также засыпать крупные ямы, где тонут машины.