Жители Копейска пожаловались на работу мэрии. Видео

Администрация Копейска не выполнила обещание выровнять дорогу

08 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

По словам жителей, грейдер покрутился на въезде в поселок и уехал с поднятым ковшом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители поселка Кадровик в Копейске, городе-спутнике Челябинска, возмущены исполнением работ по выравниванию местных дорог. Они заявили, что грейдер опоздал на три недели и практически ничего не сделал, а грузовик рассыпал асфальтную срезку по лужам, которые практически не уменьшились. Результаты работы местные жители записали на видео. «Три недели мы ждали начала работ. Вчера, 7 ноября, грейдер все же приехал, немного разровнял дорогу и уехал с поднятым ковшом. Грузовик высыпал по лужам на въезд и поворот немного асфальтовой срезки и также уехал. Мы думали, что это только начало, но никто не вернулся», — сообщила URA.RU местная жительница Татьяна И. Жители поселка рассказали, что несколько человек, расстроившись, сами заказали два десятитонных грузовика грунта, чтобы хоть немного выровнять заезд на улицу. Этого оказалось мало. «Пенсионерка на свою мизерную пенсию купила две машины грунта, но этого оказалось недостаточно, чтобы засыпать даже одну яму. А их в поселке очень много, одна более полуметра глубиной, там тонут машины, ее приходится объезжать по разбитой детской площадке. Мы живем в отрыве от цивилизации, нет ни детских площадок, ни дорог, ни Дома культуры, ни освещения, ни очистных, ничего», — пожаловалась URA.RU Татьяна И. Ранее жители сразу нескольких поселков Копейска сообщили URA.RU о плохом состоянии асфальтовых и грунтовых дорог. Копейчане обратили внимание властей на обилие грязи, лужи и ямы. На запрос URA.RU в мэрию Копейска к моменту публикации новости ответ не последовал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Кадровик в Копейске, городе-спутнике Челябинска, возмущены исполнением работ по выравниванию местных дорог. Они заявили, что грейдер опоздал на три недели и практически ничего не сделал, а грузовик рассыпал асфальтную срезку по лужам, которые практически не уменьшились. Результаты работы местные жители записали на видео. «Три недели мы ждали начала работ. Вчера, 7 ноября, грейдер все же приехал, немного разровнял дорогу и уехал с поднятым ковшом. Грузовик высыпал по лужам на въезд и поворот немного асфальтовой срезки и также уехал. Мы думали, что это только начало, но никто не вернулся», — сообщила URA.RU местная жительница Татьяна И. Жители поселка рассказали, что несколько человек, расстроившись, сами заказали два десятитонных грузовика грунта, чтобы хоть немного выровнять заезд на улицу. Этого оказалось мало. «Пенсионерка на свою мизерную пенсию купила две машины грунта, но этого оказалось недостаточно, чтобы засыпать даже одну яму. А их в поселке очень много, одна более полуметра глубиной, там тонут машины, ее приходится объезжать по разбитой детской площадке. Мы живем в отрыве от цивилизации, нет ни детских площадок, ни дорог, ни Дома культуры, ни освещения, ни очистных, ничего», — пожаловалась URA.RU Татьяна И. Ранее жители сразу нескольких поселков Копейска сообщили URA.RU о плохом состоянии асфальтовых и грунтовых дорог. Копейчане обратили внимание властей на обилие грязи, лужи и ямы. На запрос URA.RU в мэрию Копейска к моменту публикации новости ответ не последовал.