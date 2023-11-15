В Челябинской области капуста подешевела на 15%

15 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Капуста подешевела на 15% с середины сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области белокочанная капуста с начала осени подешевела на 15%. Согласно подсчетам URA.RU на 15 ноября жителям региона придется заплатить 21 рубль за килограмм. Стоимость килограмма капусты в сетевых магазинах региона к середине ноября составляет от 14,8 до 29,3 рублей за килограмм. Цена зависит от места покупки. При этом в среднем трехкилограммовый кочан обойдется в 63 рубля. На 15 сентября средняя цена за килограмм капусты в челябинских магазинах составляла 25 рублей. Цены на сезонные овощи резко рухнули в сентябре. Тогда стоимость белокочанной капусты упала на 68%, а моркови на 56%.

В Челябинской области белокочанная капуста с начала осени подешевела на 15%. Согласно подсчетам URA.RU на 15 ноября жителям региона придется заплатить 21 рубль за килограмм. Стоимость килограмма капусты в сетевых магазинах региона к середине ноября составляет от 14,8 до 29,3 рублей за килограмм. Цена зависит от места покупки. При этом в среднем трехкилограммовый кочан обойдется в 63 рубля. На 15 сентября средняя цена за килограмм капусты в челябинских магазинах составляла 25 рублей. Цены на сезонные овощи резко рухнули в сентябре. Тогда стоимость белокочанной капусты упала на 68%, а моркови на 56%.