В Челябинской области капуста подешевела на 15%

Капуста подешевела на 15% с середины сентября
В Челябинской области белокочанная капуста с начала осени подешевела на 15%. Согласно подсчетам URA.RU на 15 ноября жителям региона придется заплатить 21 рубль за килограмм.
Стоимость килограмма капусты в сетевых магазинах региона к середине ноября составляет от 14,8 до 29,3 рублей за килограмм. Цена зависит от места покупки. При этом в среднем трехкилограммовый кочан обойдется в 63 рубля. На 15 сентября средняя цена за килограмм капусты в челябинских магазинах составляла 25 рублей.
Цены на сезонные овощи резко рухнули в сентябре. Тогда стоимость белокочанной капусты упала на 68%, а моркови на 56%.
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