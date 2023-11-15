В Челябинской области капуста подешевела на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, капуста, овощи, покупатель
Капуста подешевела на 15% с середины сентября Фото:

В Челябинской области белокочанная капуста с начала осени подешевела на 15%. Согласно подсчетам URA.RU на 15 ноября жителям региона придется заплатить 21 рубль за килограмм.

Стоимость килограмма капусты в сетевых магазинах региона к середине ноября составляет от 14,8 до 29,3 рублей за килограмм. Цена зависит от места покупки. При этом в среднем трехкилограммовый кочан обойдется в 63 рубля. На 15 сентября средняя цена за килограмм капусты в челябинских магазинах составляла 25 рублей.

Цены на сезонные овощи резко рухнули в сентябре. Тогда стоимость белокочанной капусты упала на 68%, а моркови на 56%.

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В Челябинской области белокочанная капуста с начала осени подешевела на 15%. Согласно подсчетам URA.RU на 15 ноября жителям региона придется заплатить 21 рубль за килограмм. Стоимость килограмма капусты в сетевых магазинах региона к середине ноября составляет от 14,8 до 29,3 рублей за килограмм. Цена зависит от места покупки. При этом в среднем трехкилограммовый кочан обойдется в 63 рубля. На 15 сентября средняя цена за килограмм капусты в челябинских магазинах составляла 25 рублей. Цены на сезонные овощи резко рухнули в сентябре. Тогда стоимость белокочанной капусты упала на 68%, а моркови на 56%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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