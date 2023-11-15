Политика Организаторы Игр дружбы ответили МОК на призыв игнорировать соревнования в РФ Организаторы Игр дружбы заявили, что не намерены соперничать с МОК 15 ноября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 + Игры дружбы не задумывались как противовес Олимпийским играм, заявили в Оргкомитете Фото: Размик Закарян © URA.RU В Организационном комитете Игр дружбы в 2024 году удивились жесткой позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо мероприятий. Ранее в МОК призвали нацкомитеты игнорировать предстоящие в России игры. «Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы», — заявили в пресс-службе Оргкомитета. Сообщение передает РИА Новости. В комитете уточнили, что Игры дружбы не планировались противовесом олимпийскому движению. В пресс-службе подчеркнули, что российские состязания были задуманы как дополнение к уже существующему календарю соревнований. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Недавно в МОК заявили, что участие в таких соревнованиях противоречит рекомендациям Международного комитета в отношении спортивных мероприятий. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с МОК, несмотря на его призывы отказываться от участия в играх, организованных РФ. В Организационном комитете Игр дружбы в 2024 году удивились жесткой позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо мероприятий. Ранее в МОК призвали нацкомитеты игнорировать предстоящие в России игры. «Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы», — заявили в пресс-службе Оргкомитета. Сообщение передает РИА Новости. В комитете уточнили, что Игры дружбы не планировались противовесом олимпийскому движению. В пресс-службе подчеркнули, что российские состязания были задуманы как дополнение к уже существующему календарю соревнований. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Недавно в МОК заявили, что участие в таких соревнованиях противоречит рекомендациям Международного комитета в отношении спортивных мероприятий. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с МОК, несмотря на его призывы отказываться от участия в играх, организованных РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям