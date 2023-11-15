Организаторы Игр дружбы ответили МОК на призыв игнорировать соревнования в РФ

Организаторы Игр дружбы заявили, что не намерены соперничать с МОК
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Игры дружбы не задумывались как противовес Олимпийским играм, заявили в Оргкомитете Фото:

В Организационном комитете Игр дружбы в 2024 году удивились жесткой позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо мероприятий. Ранее в МОК призвали нацкомитеты игнорировать предстоящие в России игры.

«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы», — заявили в пресс-службе Оргкомитета. Сообщение передает РИА Новости.

В комитете уточнили, что Игры дружбы не планировались противовесом олимпийскому движению. В пресс-службе подчеркнули, что российские состязания были задуманы как дополнение к уже существующему календарю соревнований.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Недавно в МОК заявили, что участие в таких соревнованиях противоречит рекомендациям Международного комитета в отношении спортивных мероприятий. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с МОК, несмотря на его призывы отказываться от участия в играх, организованных РФ.

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В Организационном комитете Игр дружбы в 2024 году удивились жесткой позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо мероприятий. Ранее в МОК призвали нацкомитеты игнорировать предстоящие в России игры. «Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы», — заявили в пресс-службе Оргкомитета. Сообщение передает РИА Новости. В комитете уточнили, что Игры дружбы не планировались противовесом олимпийскому движению. В пресс-службе подчеркнули, что российские состязания были задуманы как дополнение к уже существующему календарю соревнований. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Недавно в МОК заявили, что участие в таких соревнованиях противоречит рекомендациям Международного комитета в отношении спортивных мероприятий. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с МОК, несмотря на его призывы отказываться от участия в играх, организованных РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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