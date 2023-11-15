Организаторы Игр дружбы ответили МОК на призыв игнорировать соревнования в РФ

В Организационном комитете Игр дружбы в 2024 году удивились жесткой позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо мероприятий. Ранее в МОК призвали нацкомитеты игнорировать предстоящие в России игры.
«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы», — заявили в пресс-службе Оргкомитета. Сообщение передает РИА Новости.
В комитете уточнили, что Игры дружбы не планировались противовесом олимпийскому движению. В пресс-службе подчеркнули, что российские состязания были задуманы как дополнение к уже существующему календарю соревнований.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Недавно в МОК заявили, что участие в таких соревнованиях противоречит рекомендациям Международного комитета в отношении спортивных мероприятий. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с МОК, несмотря на его призывы отказываться от участия в играх, организованных РФ.
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