В МОК призвали нацкомитеты отказаться от участия в Играх дружбы в России

15 ноября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

В МОК призвали НОК не участвовать в играх Дружбы, которые пройдут в РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы 2024. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Сами игры планируется провести в следующем году в РФ, а именно — в Москве и Екатеринбурге. «Любое участие Национальных олимпийских комитетов (НОК) во Всемирных играх дружбы противоречило бы <…> рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России», — подчеркнул Джеймс Маклауд. Его слова приводит Inside the games. Маклауд также подчеркнул, что участие в играх Дружбы противоречит цели олимпийского движения по сохранению спортивной автономии. Представитель МОК напомнил, что в настоящее время мировой спорт политизирован.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы 2024. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Сами игры планируется провести в следующем году в РФ, а именно — в Москве и Екатеринбурге. «Любое участие Национальных олимпийских комитетов (НОК) во Всемирных играх дружбы противоречило бы <…> рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России», — подчеркнул Джеймс Маклауд. Его слова приводит Inside the games. Маклауд также подчеркнул, что участие в играх Дружбы противоречит цели олимпийского движения по сохранению спортивной автономии. Представитель МОК напомнил, что в настоящее время мировой спорт политизирован.