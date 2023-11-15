В МОК призвали нацкомитеты отказаться от участия в Играх дружбы в России

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Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль
В МОК призвали НОК не участвовать в играх Дружбы, которые пройдут в РФ Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы 2024. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Сами игры планируется провести в следующем году в РФ, а именно — в Москве и Екатеринбурге.

«Любое участие Национальных олимпийских комитетов (НОК) во Всемирных играх дружбы противоречило бы <…> рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России», — подчеркнул Джеймс Маклауд. Его слова приводит Inside the games. Маклауд также подчеркнул, что участие в играх Дружбы противоречит цели олимпийского движения по сохранению спортивной автономии. Представитель МОК напомнил, что в настоящее время мировой спорт политизирован.

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы 2024. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Сами игры планируется провести в следующем году в РФ, а именно — в Москве и Екатеринбурге. «Любое участие Национальных олимпийских комитетов (НОК) во Всемирных играх дружбы противоречило бы <…> рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России», — подчеркнул Джеймс Маклауд. Его слова приводит Inside the games. Маклауд также подчеркнул, что участие в играх Дружбы противоречит цели олимпийского движения по сохранению спортивной автономии. Представитель МОК напомнил, что в настоящее время мировой спорт политизирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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