Кремль ответил на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России

Песков: Россия продолжит поддерживать контакты с МОК
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Кремль не поддерживает позицию МОК по отношению спортсменам РФ Фото:

Россия продолжит поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) несмотря на призыв отказаться от участия в Играх дружбы в РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорично не согласны с той линией, которую МОК занял в отношении наших спортсменов относительно олимпийских перспектив. В-третьих, буква „М“ не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает большое количество стран. Могут быть и разные форматы, и страны могут быть разные», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2024 году международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

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Россия продолжит поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) несмотря на призыв отказаться от участия в Играх дружбы в РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорично не согласны с той линией, которую МОК занял в отношении наших спортсменов относительно олимпийских перспектив. В-третьих, буква „М“ не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает большое количество стран. Могут быть и разные форматы, и страны могут быть разные», — сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2024 году международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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