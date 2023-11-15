В Миассе в ноябре расцвели подснежники. Фото

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Пляж на Муллашах. Тюмень, подснежники
Житель Миасса сфотографировал подснежники в середине ноября Фото:

В Миассе, что Челябинской области, в середине ноября расцвели подснежники. Фотографиями весенних цветов поделился в соцсетях местный житель.

«На полянке… не поверите, подснежники расцвели, как в сказке. Да такие крепкие, морозоустойчивые. А в ноябре вы их когда-нибудь видели?» — рассказал Виктор С. в соцсети «ВКонтакте».

Автор фото уточнил, что с утра в Миассе прошел снегопад. Фото сделано в тот момент, когда снег начал таять. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинске до конца ноября сохранится теплая погода. Дневные температуры не опустятся ниже минус пяти градусов, ночные — ниже -13 градусов.

Подснежники расцвели в середине ноября
Подснежники расцвели в середине ноября

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В Миассе, что Челябинской области, в середине ноября расцвели подснежники. Фотографиями весенних цветов поделился в соцсетях местный житель. «На полянке… не поверите, подснежники расцвели, как в сказке. Да такие крепкие, морозоустойчивые. А в ноябре вы их когда-нибудь видели?» — рассказал Виктор С. в соцсети «ВКонтакте». Автор фото уточнил, что с утра в Миассе прошел снегопад. Фото сделано в тот момент, когда снег начал таять. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинске до конца ноября сохранится теплая погода. Дневные температуры не опустятся ниже минус пяти градусов, ночные — ниже -13 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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