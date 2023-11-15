Житель Миасса сфотографировал подснежники в середине ноября
В Миассе, что Челябинской области, в середине ноября расцвели подснежники. Фотографиями весенних цветов поделился в соцсетях местный житель.
«На полянке… не поверите, подснежники расцвели, как в сказке. Да такие крепкие, морозоустойчивые. А в ноябре вы их когда-нибудь видели?» — рассказал Виктор С. в соцсети «ВКонтакте».
Автор фото уточнил, что с утра в Миассе прошел снегопад. Фото сделано в тот момент, когда снег начал таять. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинске до конца ноября сохранится теплая погода. Дневные температуры не опустятся ниже минус пяти градусов, ночные — ниже -13 градусов.
Подснежники расцвели в середине ноября
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!