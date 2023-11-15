Житель Миасса сфотографировал подснежники в середине ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе, что Челябинской области, в середине ноября расцвели подснежники. Фотографиями весенних цветов поделился в соцсетях местный житель.

«На полянке… не поверите, подснежники расцвели, как в сказке. Да такие крепкие, морозоустойчивые. А в ноябре вы их когда-нибудь видели?» — рассказал Виктор С. в соцсети «ВКонтакте».

Автор фото уточнил, что с утра в Миассе прошел снегопад. Фото сделано в тот момент, когда снег начал таять. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинске до конца ноября сохранится теплая погода. Дневные температуры не опустятся ниже минус пяти градусов, ночные — ниже -13 градусов.