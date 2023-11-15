Shot: в Москве полицейские перепрятали труп, чтобы не расследовать убийство

15 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Полицейские перевезли труп мужчины, чтобы не выяснять обстоятельства его смерти, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве полицейские перевезли труп мужчины с Бибиревской улицы в соседний район, чтобы не расследовать обстоятельства смерти гражданина. В рапорте правоохранители заявили, что мужчина ушел до прибытия полицейских, передает telegram-канал Shot. «11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу — местные сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где бросили возле гаражей на Юрловском проезде», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в рапорте полицейские указали, что гражданин ушел до прибытия полицейских на место происшествия. URA.RU направило запрос в УВД по САО МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено 17:17: ГУМВД Москвы опровергло РИА Новости информацию об этом инциденте. По официальным данным, когда полицейские приехали на вызов, мужчина был в пьяном состоянии. Он попросил правоохранителей довезти его до его знакомого. Полицейские помогли ему, а спустя два дня мужчину мертвым.

В Москве полицейские перевезли труп мужчины с Бибиревской улицы в соседний район, чтобы не расследовать обстоятельства смерти гражданина. В рапорте правоохранители заявили, что мужчина ушел до прибытия полицейских, передает telegram-канал Shot. «11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу — местные сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где бросили возле гаражей на Юрловском проезде», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в рапорте полицейские указали, что гражданин ушел до прибытия полицейских на место происшествия. URA.RU направило запрос в УВД по САО МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено 17:17: ГУМВД Москвы опровергло РИА Новости информацию об этом инциденте. По официальным данным, когда полицейские приехали на вызов, мужчина был в пьяном состоянии. Он попросил правоохранителей довезти его до его знакомого. Полицейские помогли ему, а спустя два дня мужчину мертвым.