Shot: в Москве полицейские перепрятали труп, чтобы не расследовать убийство

В Москве полицейские перевезли труп мужчины с Бибиревской улицы в соседний район, чтобы не расследовать обстоятельства смерти гражданина. В рапорте правоохранители заявили, что мужчина ушел до прибытия полицейских, передает telegram-канал Shot.
«11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу — местные сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где бросили возле гаражей на Юрловском проезде», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в рапорте полицейские указали, что гражданин ушел до прибытия полицейских на место происшествия.
URA.RU направило запрос в УВД по САО МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Обновлено 17:17:
ГУМВД Москвы опровергло РИА Новости информацию об этом инциденте. По официальным данным, когда полицейские приехали на вызов, мужчина был в пьяном состоянии. Он попросил правоохранителей довезти его до его знакомого. Полицейские помогли ему, а спустя два дня мужчину мертвым.
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