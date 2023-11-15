Shot: в Москве полицейские перепрятали труп, чтобы не расследовать убийство

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
Полицейские перевезли труп мужчины, чтобы не выяснять обстоятельства его смерти, пишет Shot Фото:

В Москве полицейские перевезли труп мужчины с Бибиревской улицы в соседний район, чтобы не расследовать обстоятельства смерти гражданина. В рапорте правоохранители заявили, что мужчина ушел до прибытия полицейских, передает telegram-канал Shot.

«11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу — местные сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где бросили возле гаражей на Юрловском проезде», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в рапорте полицейские указали, что гражданин ушел до прибытия полицейских на место происшествия.

URA.RU направило запрос в УВД по САО МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Обновлено 17:17:

ГУМВД Москвы опровергло РИА Новости информацию об этом инциденте. По официальным данным, когда полицейские приехали на вызов, мужчина был в пьяном состоянии. Он попросил правоохранителей довезти его до его знакомого. Полицейские помогли ему, а спустя два дня мужчину мертвым.

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В Москве полицейские перевезли труп мужчины с Бибиревской улицы в соседний район, чтобы не расследовать обстоятельства смерти гражданина. В рапорте правоохранители заявили, что мужчина ушел до прибытия полицейских, передает telegram-канал Shot. «11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу — местные сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где бросили возле гаражей на Юрловском проезде», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в рапорте полицейские указали, что гражданин ушел до прибытия полицейских на место происшествия. URA.RU направило запрос в УВД по САО МВД России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено 17:17: ГУМВД Москвы опровергло РИА Новости информацию об этом инциденте. По официальным данным, когда полицейские приехали на вызов, мужчина был в пьяном состоянии. Он попросил правоохранителей довезти его до его знакомого. Полицейские помогли ему, а спустя два дня мужчину мертвым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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