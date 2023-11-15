Дорогу перекрыли в обе стороны, организовав объезд через город Сим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекрыли из-за столкновения в ДТП десяти машин. Причиной мог послужить отказ тормозов у фуры, сообщили 15 ноября URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

«В Ашинском районе на 1590 км М-5 „Урал“ произошло ДТП с участием десяти транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, в следствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью транспортными средствами», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

Тормозная система отказала у фуры на участке спуска. В ДТП никто не пострадал. Движение на участке перекрыли в обе стороны. Сейчас объезд организован через город Сим.