На М-5 в Челябинской области из-за столкновения десяти машин перекрыли дорогу. Видео

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Дорогу перекрыли в обе стороны, организовав объезд через город Сим Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекрыли из-за столкновения в ДТП десяти машин. Причиной мог послужить отказ тормозов у фуры, сообщили 15 ноября URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

«В Ашинском районе на 1590 км М-5 „Урал“ произошло ДТП с участием десяти транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, в следствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью транспортными средствами», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

Тормозная система отказала у фуры на участке спуска. В ДТП никто не пострадал. Движение на участке перекрыли в обе стороны. Сейчас объезд организован через город Сим.

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Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекрыли из-за столкновения в ДТП десяти машин. Причиной мог послужить отказ тормозов у фуры, сообщили 15 ноября URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции. «В Ашинском районе на 1590 км М-5 „Урал“ произошло ДТП с участием десяти транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, в следствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью транспортными средствами», — пояснили URA.RU в ГИБДД. Тормозная система отказала у фуры на участке спуска. В ДТП никто не пострадал. Движение на участке перекрыли в обе стороны. Сейчас объезд организован через город Сим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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