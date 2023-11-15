Азербайджан выдал России главаря банды, державшей в страхе Петербург

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Мамедова подозревают в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальным признакам Фото:

Азербайджан экстрадировал по запросу России главу банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга и устраивавшей дебош, Турала Мамедова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяют обвинения за хулиганство и возбуждение ненависти и вражды группы лиц по национальным признакам.

Мамедов был заключен под стражу, так как ранее скрылся от правоохранительных органов и сбежал в Азербайджан. Благодаря слаженной работе Генеральных прокуратур России и Азербайджана, правосудие будет восстановлено.

Ранее в соцсетях распространялась информация о группировке молодых людей, которая нападала на жителей Санкт-Петербурга, устраивала ДТП на дорогах и занималась вандализмов, снимая все это на камеру. 15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В последующие дни шестеро членов банды были задержаны силовиками. 3 ноября в Азербайджане задержали Мамедова.

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Азербайджан экстрадировал по запросу России главу банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга и устраивавшей дебош, Турала Мамедова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. «По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяют обвинения за хулиганство и возбуждение ненависти и вражды группы лиц по национальным признакам. Мамедов был заключен под стражу, так как ранее скрылся от правоохранительных органов и сбежал в Азербайджан. Благодаря слаженной работе Генеральных прокуратур России и Азербайджана, правосудие будет восстановлено. Ранее в соцсетях распространялась информация о группировке молодых людей, которая нападала на жителей Санкт-Петербурга, устраивала ДТП на дорогах и занималась вандализмов, снимая все это на камеру. 15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В последующие дни шестеро членов банды были задержаны силовиками. 3 ноября в Азербайджане задержали Мамедова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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