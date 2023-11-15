Лавров предложил радикально изменить Совбез ООН

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Совбез ООН нуждается в реформах Фото:

В Совете Безопасности ООН необходимо провести радикальные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. «В результате многополярности ключевые места занимают множество новых субъектов, и это должно отражаться в Совете Безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT. Глава дипведомства также сказал, что проблемой совета является слишком большое количество представителей Запада.

Ранее провести реформы в Совбезе ООН предложил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что глобальная финансовая архитектура устарела и утратила свою справедливость и функциональность. По его словам, необходимо обновить ООН в соответствии с реалиями нового мира.

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В Совете Безопасности ООН необходимо провести радикальные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. «В результате многополярности ключевые места занимают множество новых субъектов, и это должно отражаться в Совете Безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT. Глава дипведомства также сказал, что проблемой совета является слишком большое количество представителей Запада. Ранее провести реформы в Совбезе ООН предложил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что глобальная финансовая архитектура устарела и утратила свою справедливость и функциональность. По его словам, необходимо обновить ООН в соответствии с реалиями нового мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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