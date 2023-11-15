Лавров предложил радикально изменить Совбез ООН

В Совете Безопасности ООН необходимо провести радикальные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. «В результате многополярности ключевые места занимают множество новых субъектов, и это должно отражаться в Совете Безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT. Глава дипведомства также сказал, что проблемой совета является слишком большое количество представителей Запада.
Ранее провести реформы в Совбезе ООН предложил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что глобальная финансовая архитектура устарела и утратила свою справедливость и функциональность. По его словам, необходимо обновить ООН в соответствии с реалиями нового мира.
В Совете Безопасности ООН необходимо провести радикальные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. «В результате многополярности ключевые места занимают множество новых субъектов, и это должно отражаться в Совете Безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT. Глава дипведомства также сказал, что проблемой совета является слишком большое количество представителей Запада. Ранее провести реформы в Совбезе ООН предложил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что глобальная финансовая архитектура устарела и утратила свою справедливость и функциональность. По его словам, необходимо обновить ООН в соответствии с реалиями нового мира.