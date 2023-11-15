Свердловчанин, воткнувший нож в спину пожарному, ушел на СВО

15 ноября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Заключенный ушел на СВО, чтобы не сидеть в тюрьме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Таксиста Дмитрия Васильева, напавшего на екатеринбургского пожарного Павла Чудиновского с ножом, выпустили из тюрьмы. Инцидент произошел в январе 2023 года. Чудиновский остался инвалидом. Васильева осудили на шесть лет, но пробыл он за решеткой меньше года. Васильев по решению сюда должен выплатить жене Чудиновского компенсацию в размере 998 тысяч рублей. Но после его ухода на СВО исполнительное производство приостановили. «Должны были назначить дату кассационного суда. Мы подтвердили, что направили возражение на кассационную жалобу в суд. Каково было наше удивление, когда секретарь суда сказала, что Васильев убыл на СВО. Сейчас потерпевший, который пострадал, никак не может получить компенсацию (если лицо принимает участие в СВО, то исполнительное производство останавливается и деньги не списываются — прим.ред.)», — пишет Е1. Семья пожарного возмущена. Однако с законодательной точки зрения никакого нарушения нет. В соответствии с частью 2 статьи 40 федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случаи смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим. Также в случаях утраты должником дееспособности или участия должника-гражданина в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Таксиста Дмитрия Васильева, напавшего на екатеринбургского пожарного Павла Чудиновского с ножом, выпустили из тюрьмы. Инцидент произошел в январе 2023 года. Чудиновский остался инвалидом. Васильева осудили на шесть лет, но пробыл он за решеткой меньше года. Васильев по решению сюда должен выплатить жене Чудиновского компенсацию в размере 998 тысяч рублей. Но после его ухода на СВО исполнительное производство приостановили. «Должны были назначить дату кассационного суда. Мы подтвердили, что направили возражение на кассационную жалобу в суд. Каково было наше удивление, когда секретарь суда сказала, что Васильев убыл на СВО. Сейчас потерпевший, который пострадал, никак не может получить компенсацию (если лицо принимает участие в СВО, то исполнительное производство останавливается и деньги не списываются — прим.ред.)», — пишет Е1. Семья пожарного возмущена. Однако с законодательной точки зрения никакого нарушения нет. В соответствии с частью 2 статьи 40 федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случаи смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим. Также в случаях утраты должником дееспособности или участия должника-гражданина в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ.