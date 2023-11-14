Ямальский мэр откликнулся на просьбу горожан

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов обратил внимание на жалобы жителей города о недостаточном количестве популярного автобусного маршрута №7, которого часто не хватает в часы пик, и дал поручение о введении дополнительных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.
«По поручению главы города Андрея Воронова был пересмотрен интервал движения автобуса. С 16 ноября утром и вечером „семерка“ будет ходить чаще, вводятся дополнительные автобусы», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально».
Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО закупить новую партию автобусов, работающих на газомоторном топливе. Транспорт хотят приобрести у курганского завода КАВЗ.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.