14 ноября 2023

Ямальский мэр откликнулся на просьбу горожан

Мэр Нового Уренгоя Воронов поручил увеличить количество автобусов маршрута № 7
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидание автобуса в Академическом районе. Екатеринбург, зима, автобус, общественный транспорт, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
В часы пик автобусов маршрута №7 станет больше Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов обратил внимание на жалобы жителей города о недостаточном количестве популярного автобусного маршрута №7, которого часто не хватает в часы пик, и дал поручение о введении дополнительных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

«По поручению главы города Андрея Воронова был пересмотрен интервал движения автобуса. С 16 ноября утром и вечером „семерка“ будет ходить чаще, вводятся дополнительные автобусы», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально».

Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО закупить новую партию автобусов, работающих на газомоторном топливе. Транспорт хотят приобрести у курганского завода КАВЗ.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов обратил внимание на жалобы жителей города о недостаточном количестве популярного автобусного маршрута №7, которого часто не хватает в часы пик, и дал поручение о введении дополнительных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. «По поручению главы города Андрея Воронова был пересмотрен интервал движения автобуса. С 16 ноября утром и вечером „семерка“ будет ходить чаще, вводятся дополнительные автобусы», — рассказали в официальном telegram-канале города «НУР. Официально». Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО закупить новую партию автобусов, работающих на газомоторном топливе. Транспорт хотят приобрести у курганского завода КАВЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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