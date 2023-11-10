Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют закупить новую партию автобусов, которые производит курганский завод КАВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству округа.
«Власти Ямала планируют закупать новые автобусы у курганского завода КАВЗ. В прошлом году уже приобретали транспорт на газомоторном топливе и остались очень довольны качеством техники», — сказал инсайдер.
URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу правительства Ямала. Информация дополнится после получения комментария. Таже запрос направлен на предприятие КАВЗ.
В прошлом году автопарк в ЯНАО уже пополняли новыми современными автобусами курганского завода КАВЗ. Три машины вышли на дороги в Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего курганским предприятием планировалось изготовить 17 единиц «экологического» транспорта для Ямала.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.