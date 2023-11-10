Власти Ямала планируют закупить курганские автобусы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег "Газомоторный транспорт". Курган , кавз, автобус
Ямал планирует закупить новую партию автобусов КАВЗ Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют закупить новую партию автобусов, которые производит курганский завод КАВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству округа.

«Власти Ямала планируют закупать новые автобусы у курганского завода КАВЗ. В прошлом году уже приобретали транспорт на газомоторном топливе и остались очень довольны качеством техники», — сказал инсайдер.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу правительства Ямала. Информация дополнится после получения комментария. Таже запрос направлен на предприятие КАВЗ.

В прошлом году автопарк в ЯНАО уже пополняли новыми современными автобусами курганского завода КАВЗ. Три машины вышли на дороги в Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего курганским предприятием планировалось изготовить 17 единиц «экологического» транспорта для Ямала.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют закупить новую партию автобусов, которые производит курганский завод КАВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству округа. «Власти Ямала планируют закупать новые автобусы у курганского завода КАВЗ. В прошлом году уже приобретали транспорт на газомоторном топливе и остались очень довольны качеством техники», — сказал инсайдер. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу правительства Ямала. Информация дополнится после получения комментария. Таже запрос направлен на предприятие КАВЗ. В прошлом году автопарк в ЯНАО уже пополняли новыми современными автобусами курганского завода КАВЗ. Три машины вышли на дороги в Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего курганским предприятием планировалось изготовить 17 единиц «экологического» транспорта для Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...