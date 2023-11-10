Власти Ямала планируют закупить курганские автобусы. Инсайд

10 ноября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Ямал планирует закупить новую партию автобусов КАВЗ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют закупить новую партию автобусов, которые производит курганский завод КАВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству округа. «Власти Ямала планируют закупать новые автобусы у курганского завода КАВЗ. В прошлом году уже приобретали транспорт на газомоторном топливе и остались очень довольны качеством техники», — сказал инсайдер. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу правительства Ямала. Информация дополнится после получения комментария. Таже запрос направлен на предприятие КАВЗ. В прошлом году автопарк в ЯНАО уже пополняли новыми современными автобусами курганского завода КАВЗ. Три машины вышли на дороги в Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего курганским предприятием планировалось изготовить 17 единиц «экологического» транспорта для Ямала.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют закупить новую партию автобусов, которые производит курганский завод КАВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству округа. «Власти Ямала планируют закупать новые автобусы у курганского завода КАВЗ. В прошлом году уже приобретали транспорт на газомоторном топливе и остались очень довольны качеством техники», — сказал инсайдер. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу правительства Ямала. Информация дополнится после получения комментария. Таже запрос направлен на предприятие КАВЗ. В прошлом году автопарк в ЯНАО уже пополняли новыми современными автобусами курганского завода КАВЗ. Три машины вышли на дороги в Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего курганским предприятием планировалось изготовить 17 единиц «экологического» транспорта для Ямала.