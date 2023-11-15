В СК назвали основную версию убийства школьницы и ее матери в Екатеринбурге

Двойное убийство в Екатеринбурге было совершено по корыстным мотивам

15 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Юношу арестовали на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Убийство школьницы и ее матери в Екатеринбурге было совершено из корыстных побуждений. Об основной версии преступления URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. «По версии следствия, в период 13—14 ноября обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Билимбаевской, по месту проживания своих знакомых, из корыстных побуждений совершил убийство девушки 2009 года рождения и ее матери 1962 года рождения. После совершения данного преступления молодой человек похитил принадлежащее потерпевшим имущество, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению», — сообщили в СК. Юноше предъявлено обвинение по статье п. п. «а, з» ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений». Ему предстоит пройти ряд судебных экспертиз — например, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Убийство 14-летней школьницы и ее матери произошло 13 ноября. Предположительно, с жертвами расправился 16-летний парень — бойфренд девушки. Ранее мотивом преступления называлась ревность: якобы, юноша приревновал подругу к своему старшему брату. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.

Убийство школьницы и ее матери в Екатеринбурге было совершено из корыстных побуждений. Об основной версии преступления URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. «По версии следствия, в период 13—14 ноября обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Билимбаевской, по месту проживания своих знакомых, из корыстных побуждений совершил убийство девушки 2009 года рождения и ее матери 1962 года рождения. После совершения данного преступления молодой человек похитил принадлежащее потерпевшим имущество, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению», — сообщили в СК. Юноше предъявлено обвинение по статье п. п. «а, з» ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений». Ему предстоит пройти ряд судебных экспертиз — например, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Убийство 14-летней школьницы и ее матери произошло 13 ноября. Предположительно, с жертвами расправился 16-летний парень — бойфренд девушки. Ранее мотивом преступления называлась ревность: якобы, юноша приревновал подругу к своему старшему брату. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.