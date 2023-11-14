Тюменцев просят помочь с новогодними подарками малоимущим, многодетным и пенсионерам

В Тюмени началась благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой горожанам предложено сделать подарок детям из многодетных или малоимущих семей, пожилым людям или ветеранам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В городе до конца недели установят более 40 елок в торговых центрах и организациях. Для участия в акции нужно снять с елки открытку с новогодним желанием ребенка из многодетной или малоимущей семьи, ветерана или одинокого пожилого человека, приобрести эту вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки, где была взята открытка», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства региона.
«Елки желаний» будут стоять в Тюмени до 14 января 2024 года. Они будут расположены в гипермаркетах, магазинах и крупных торговых центрах города.
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