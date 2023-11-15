Художник с мировым именем впервые посетит Тюмень

Художник Сергей Устюжанин из ХМАО впервые посетит Тюмень
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Виды города. Тюмень, тюменский драматический театр, тбдт, театр тюмени
Выставка пройдет в Тюменском драматическом театре Фото:

Художник с мировым именем из ХМАО Сергей Устюжанин впервые представит свои картины в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы бесплатной выставки, которая пройдет в малом зале Тюменского драматического театра.

«Сергей из потомственной династии художников, преподает в Ханты-Мансийске. Его работы висят по всему миру в музеях и частных коллекциях. На выставке будут представлены картины в разных жанрах — портреты, натюрморты, пейзажи. Основа творчества художника — большие формы и символизм. Зрители увидят картины, написанные с 1980-х гг. и до наших дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

На открытии сыграет редкий для классической музыки дуэт — виолончель и фортепиано. Его создатели лауреаты международных конкурсов Михаил Молчанов и Наталья Малых. Выставка откроется 17 ноября и продлится до конца года.

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Художник с мировым именем из ХМАО Сергей Устюжанин впервые представит свои картины в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы бесплатной выставки, которая пройдет в малом зале Тюменского драматического театра. «Сергей из потомственной династии художников, преподает в Ханты-Мансийске. Его работы висят по всему миру в музеях и частных коллекциях. На выставке будут представлены картины в разных жанрах — портреты, натюрморты, пейзажи. Основа творчества художника — большие формы и символизм. Зрители увидят картины, написанные с 1980-х гг. и до наших дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. На открытии сыграет редкий для классической музыки дуэт — виолончель и фортепиано. Его создатели лауреаты международных конкурсов Михаил Молчанов и Наталья Малых. Выставка откроется 17 ноября и продлится до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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