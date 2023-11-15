Художник с мировым именем впервые посетит Тюмень

Художник с мировым именем из ХМАО Сергей Устюжанин впервые представит свои картины в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали организаторы бесплатной выставки, которая пройдет в малом зале Тюменского драматического театра.
«Сергей из потомственной династии художников, преподает в Ханты-Мансийске. Его работы висят по всему миру в музеях и частных коллекциях. На выставке будут представлены картины в разных жанрах — портреты, натюрморты, пейзажи. Основа творчества художника — большие формы и символизм. Зрители увидят картины, написанные с 1980-х гг. и до наших дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
На открытии сыграет редкий для классической музыки дуэт — виолончель и фортепиано. Его создатели лауреаты международных конкурсов Михаил Молчанов и Наталья Малых. Выставка откроется 17 ноября и продлится до конца года.
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