14 ноября 2023

В Тюмени избранным школьникам отменят домашнее задание

В школе №25 Тюмени между учениками разыгрывают право не делать домашнее задание
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, ноутбук, клавиатура, учеба, тетрадь, левша, образование
Победители смогут не делать домашнее задание или автоматом увеличить свою оценку на один балл Фото:

В тюменской школе №25 ученикам дали возможность выиграть право на невыполнение домашнего задания. Об этом сообщается в официальном сообществе школы.

«Во втором корпусе для учеников с 5-11 класс начинает действовать акция „Сертификат Антидвойка“. Он дает право на увеличение оценки на один балл, либо на невыполнение домашнего задания по одному предмету (кроме русского языка и математики)», — говорится в посте в сообществе школы №25.

Чтобы получить сертификат ученикам нужно выполнить несколько условий. Во-первых, за период акции не получить ни одной двойки. Те, кто сможет это сделать, перейдут во второй этап и между ними разыграют 16 сертификатов, по одному на класс. Как отметили в школе, акция с увеличением оценки не распространяется на годовые и четвертные результаты, а также на оценки за контрольные.

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В тюменской школе №25 ученикам дали возможность выиграть право на невыполнение домашнего задания. Об этом сообщается в официальном сообществе школы. «Во втором корпусе для учеников с 5-11 класс начинает действовать акция „Сертификат Антидвойка“. Он дает право на увеличение оценки на один балл, либо на невыполнение домашнего задания по одному предмету (кроме русского языка и математики)», — говорится в посте в сообществе школы №25. Чтобы получить сертификат ученикам нужно выполнить несколько условий. Во-первых, за период акции не получить ни одной двойки. Те, кто сможет это сделать, перейдут во второй этап и между ними разыграют 16 сертификатов, по одному на класс. Как отметили в школе, акция с увеличением оценки не распространяется на годовые и четвертные результаты, а также на оценки за контрольные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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