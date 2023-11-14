В Тюмени избранным школьникам отменят домашнее задание

В тюменской школе №25 ученикам дали возможность выиграть право на невыполнение домашнего задания. Об этом сообщается в официальном сообществе школы.
«Во втором корпусе для учеников с 5-11 класс начинает действовать акция „Сертификат Антидвойка“. Он дает право на увеличение оценки на один балл, либо на невыполнение домашнего задания по одному предмету (кроме русского языка и математики)», — говорится в посте в сообществе школы №25.
Чтобы получить сертификат ученикам нужно выполнить несколько условий. Во-первых, за период акции не получить ни одной двойки. Те, кто сможет это сделать, перейдут во второй этап и между ними разыграют 16 сертификатов, по одному на класс. Как отметили в школе, акция с увеличением оценки не распространяется на годовые и четвертные результаты, а также на оценки за контрольные.
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