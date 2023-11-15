«Страна.ua»: армии России поставляют в 3 раза больше техники, чем ВСУ

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Россия ежемесячно получает 100 БМП в то время как ВСУ получают 35 единиц техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ежемесячно получает в три раза больше танков, БМП и артиллерийских установок, чем Вооруженные силы Украины. Об этом написали в украинском издании «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Владимира Даценко.

«Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ», — пишут журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что за последние 10 месяцев конфликта на Украине ВСУ получили порядка 28 танков в то время, как силы РФ получили 100 единиц техники.

Кроме того, украинской армии предоставили 35 боевых машин пехоты, при этом российская армия получила 100. Также обе армии за месяц получают семь и 50 самоходных гаубиц соответственно.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине вовсе перестали поставлять. Россия же получает больше 23 единиц в месяц. Помимо этого Запад ежемесячно дает Киеву десятки ракет, когда РФ производит больше двух тысяч боеприпасов в месяц.

Ранее американская пресса написала, что Россия вопреки западным санкциям производит ракет больше, чем до начала спецоперации на Украине. Также в СМИ заявили, что в РФ изготавливается больше боеприпасов, чем в США и Европе, передает RT.

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Российская армия ежемесячно получает в три раза больше танков, БМП и артиллерийских установок, чем Вооруженные силы Украины. Об этом написали в украинском издании «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Владимира Даценко. «Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ», — пишут журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что за последние 10 месяцев конфликта на Украине ВСУ получили порядка 28 танков в то время, как силы РФ получили 100 единиц техники. Кроме того, украинской армии предоставили 35 боевых машин пехоты, при этом российская армия получила 100. Также обе армии за месяц получают семь и 50 самоходных гаубиц соответственно. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине вовсе перестали поставлять. Россия же получает больше 23 единиц в месяц. Помимо этого Запад ежемесячно дает Киеву десятки ракет, когда РФ производит больше двух тысяч боеприпасов в месяц. Ранее американская пресса написала, что Россия вопреки западным санкциям производит ракет больше, чем до начала спецоперации на Украине. Также в СМИ заявили, что в РФ изготавливается больше боеприпасов, чем в США и Европе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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