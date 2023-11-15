«Страна.ua»: армии России поставляют в 3 раза больше техники, чем ВСУ

15 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Россия ежемесячно получает 100 БМП в то время как ВСУ получают 35 единиц техники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ежемесячно получает в три раза больше танков, БМП и артиллерийских установок, чем Вооруженные силы Украины. Об этом написали в украинском издании «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Владимира Даценко. «Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ», — пишут журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что за последние 10 месяцев конфликта на Украине ВСУ получили порядка 28 танков в то время, как силы РФ получили 100 единиц техники. Кроме того, украинской армии предоставили 35 боевых машин пехоты, при этом российская армия получила 100. Также обе армии за месяц получают семь и 50 самоходных гаубиц соответственно. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине вовсе перестали поставлять. Россия же получает больше 23 единиц в месяц. Помимо этого Запад ежемесячно дает Киеву десятки ракет, когда РФ производит больше двух тысяч боеприпасов в месяц. Ранее американская пресса написала, что Россия вопреки западным санкциям производит ракет больше, чем до начала спецоперации на Украине. Также в СМИ заявили, что в РФ изготавливается больше боеприпасов, чем в США и Европе, передает RT.

Российская армия ежемесячно получает в три раза больше танков, БМП и артиллерийских установок, чем Вооруженные силы Украины. Об этом написали в украинском издании «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Владимира Даценко. «Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ», — пишут журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что за последние 10 месяцев конфликта на Украине ВСУ получили порядка 28 танков в то время, как силы РФ получили 100 единиц техники. Кроме того, украинской армии предоставили 35 боевых машин пехоты, при этом российская армия получила 100. Также обе армии за месяц получают семь и 50 самоходных гаубиц соответственно. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине вовсе перестали поставлять. Россия же получает больше 23 единиц в месяц. Помимо этого Запад ежемесячно дает Киеву десятки ракет, когда РФ производит больше двух тысяч боеприпасов в месяц. Ранее американская пресса написала, что Россия вопреки западным санкциям производит ракет больше, чем до начала спецоперации на Украине. Также в СМИ заявили, что в РФ изготавливается больше боеприпасов, чем в США и Европе, передает RT.