Челябинца приговорили к 19 годам колонии за убийство супругов в Башкортостане

Следующие 19 лет челябинец проведет в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Челябинской области признали виновным в разбойном нападении и убийстве супружеской пары в Башкортостане в 2021 году. Как сообщили 15 ноября в пресс-службе СК РФ, мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 19 лет.

«Суд приговорил злоумышленника к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. С него взыскано 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 260 тысяч рублей материального ущерба в пользу стороны потерпевших», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там рассказали, что убийство произошло в мае 2021 года. Сначала челябинец разделался с хозяином дома, нанеся ему несколько ударов ножом, гвоздодером и обухом топора. После этого таким же способом убил его супругу. После он начал обыскивать дом. В результате из жилища было похищено 106 тысяч рублей, два мобильных телефона и сигнальный пистолет.

После содеянного мужчина избавился от орудий преступления и уехал в Великий Новгород. Там его и задержали.