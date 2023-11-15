Челябинский губернатор проведет прямую линию с населением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с населением. Об этом URA.RU сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона.
«Алексей Текслер анонсировал проведение прямой линии с губернатором. Она состоится в первой декаде декабря», — сообщили в пресс-службе.
Заявление о проведении прямой линии Текслер сделал на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов. Их он также призвал выстраивать коммуникации с жителями региона.
В 2022 году Текслер провел прямую линию 14 декабря. За три часа он ответил на часть обращений, число которых превысило шесть тысяч. Текслер также заявил, что будет участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в 2024 году.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.