Челябинский губернатор проведет прямую линию с населением

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер ответит на вопросы жителей области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с населением. Об этом URA.RU сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер анонсировал проведение прямой линии с губернатором. Она состоится в первой декаде декабря», — сообщили в пресс-службе.

Заявление о проведении прямой линии Текслер сделал на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов. Их он также призвал выстраивать коммуникации с жителями региона.

В 2022 году Текслер провел прямую линию 14 декабря. За три часа он ответил на часть обращений, число которых превысило шесть тысяч. Текслер также заявил, что будет участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в 2024 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с населением. Об этом URA.RU сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер анонсировал проведение прямой линии с губернатором. Она состоится в первой декаде декабря», — сообщили в пресс-службе. Заявление о проведении прямой линии Текслер сделал на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов. Их он также призвал выстраивать коммуникации с жителями региона. В 2022 году Текслер провел прямую линию 14 декабря. За три часа он ответил на часть обращений, число которых превысило шесть тысяч. Текслер также заявил, что будет участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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