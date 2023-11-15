В Курганской области простятся с погибшим на СВО разведчиком-пулеметчиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведчик-пулеметчик разведывательного батальона из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Целинного округа. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военкомате региона.

«Третьего ноября 2023 года не стало Чудинова Сергея Викторовича — участника СВО, нашего героического земляка, разведчика-пулеметчика разведывательного батальона. Прощание с бойцом пройдет 16 ноября в 12.00 часов на площади райцентра», — говорится в сообщении мэрии округа. Администрация и депутаты муниципалитета выразили соболезнования родным погибшего бойца.