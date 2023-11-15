Курганский разведчик-пулеметчик погиб в зоне СВО. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Курганской области простятся с погибшим на СВО разведчиком-пулеметчиком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведчик-пулеметчик разведывательного батальона из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Целинного округа. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военкомате региона.

«Третьего ноября 2023 года не стало Чудинова Сергея Викторовича — участника СВО, нашего героического земляка, разведчика-пулеметчика разведывательного батальона. Прощание с бойцом пройдет 16 ноября в 12.00 часов на площади райцентра», — говорится в сообщении мэрии округа. Администрация и депутаты муниципалитета выразили соболезнования родным погибшего бойца.

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Разведчик-пулеметчик разведывательного батальона из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Целинного округа. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военкомате региона. «Третьего ноября 2023 года не стало Чудинова Сергея Викторовича — участника СВО, нашего героического земляка, разведчика-пулеметчика разведывательного батальона. Прощание с бойцом пройдет 16 ноября в 12.00 часов на площади райцентра», — говорится в сообщении мэрии округа. Администрация и депутаты муниципалитета выразили соболезнования родным погибшего бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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