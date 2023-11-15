Челябинский губернатор подвел итоги уборочной кампании

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер оценил итоги сельскохозяйственного года как неплохие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов подвел итоги уборочной кампании. Об этом URA.RU сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на сложнейшие погодные условия, аграрии собрали неплохой урожай: в бункерном весе намолочено более 2,1 млн тонн зерна. Больше, чем в прошлом году, собрано картофеля и полевых овощей. Заготовлено достаточно кормов для животноводства: больше 100% к плану сена и сенажа, силоса — 133% к плану. Полевые работы будут завершены после обмолота масличных культур», — заявил Текслер.

Губернатор поручил главам аграрных районов держать вопрос завершения уборки на личном контроле. Также он потребовал начинать подготовку к следующему сезону, в том числе подготовку семенного фонда.

На 2024 год из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей на приобретение посевного материала. Аграрии дополнительно в этом году получат еще 118 миллионов рублей в качестве федеральной поддержки.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов подвел итоги уборочной кампании. Об этом URA.RU сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона. «Несмотря на сложнейшие погодные условия, аграрии собрали неплохой урожай: в бункерном весе намолочено более 2,1 млн тонн зерна. Больше, чем в прошлом году, собрано картофеля и полевых овощей. Заготовлено достаточно кормов для животноводства: больше 100% к плану сена и сенажа, силоса — 133% к плану. Полевые работы будут завершены после обмолота масличных культур», — заявил Текслер. Губернатор поручил главам аграрных районов держать вопрос завершения уборки на личном контроле. Также он потребовал начинать подготовку к следующему сезону, в том числе подготовку семенного фонда. На 2024 год из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей на приобретение посевного материала. Аграрии дополнительно в этом году получат еще 118 миллионов рублей в качестве федеральной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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