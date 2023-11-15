В Астрахани уволили замглавы УГИБДД, стрелявшего из автомобиля. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Замглавы УГИБДД был уволен за действия, порочащий честь сотрудников внутренних дел Фото:

В Астрахани уволили замначальника УГИБДД Александра Канунникова после видео, на котором он стреляет из автомобиля. Об этом сообщили в УМВД России по Астраханской области.

Канунникова уволили после того, как он опубликовал видео, на котором он стреляет из окна авто из пистолета. «Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. Заявление передает РБК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, сидя на переднем пассажирском сидении авто, несколько раз стреляет из пистолета из окна транспорта. После этого в МВД по Астраханской области началась служебная проверка.

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В Астрахани уволили замначальника УГИБДД Александра Канунникова после видео, на котором он стреляет из автомобиля. Об этом сообщили в УМВД России по Астраханской области. Канунникова уволили после того, как он опубликовал видео, на котором он стреляет из окна авто из пистолета. «Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. Заявление передает РБК. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, сидя на переднем пассажирском сидении авто, несколько раз стреляет из пистолета из окна транспорта. После этого в МВД по Астраханской области началась служебная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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