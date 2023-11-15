В Астрахани уволили замначальника УГИБДД Александра Канунникова после видео, на котором он стреляет из автомобиля. Об этом сообщили в УМВД России по Астраханской области.
Канунникова уволили после того, как он опубликовал видео, на котором он стреляет из окна авто из пистолета. «Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. Заявление передает РБК.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, сидя на переднем пассажирском сидении авто, несколько раз стреляет из пистолета из окна транспорта. После этого в МВД по Астраханской области началась служебная проверка.
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