Пермяков зовут собирать новогодние подарки за зарплату в 150 тысяч рублей

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Новогодняя ярмарка в ТЦ Кристалл. Тюмень, подарки, ярмарка, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ярмарка, новогодние подарки, новогодний подарок
Обязанности заключаются в сборке и упаковке новогодних подарков Фото:

Пермякам предлагают вахтовым методом подзаработать на сборке и упаковке новогодних подарков. За сезонную вахту в 45 смен работодатель из Москвы обещает заплатить около 150 тысяч рублей.

«Работа вахтой для жителей Пермского края в Москве. Крупное производство новогодних подарков. Сезонное трудоустройство на вахту в 45 смен. Заработная плата за этот период составит около 150 тысяч рублей. Обязанности заключаются в сборке и упаковке новогодних подарков за столом. Стикеровка и укладка продукции в коробки. Можно работать сидя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудников обещают на время вахты заселить в комфортные комнаты в общежитии, где имеется имеются мебель и бытовая техника. Также вахтовикам предоставят бесплатное питание в виде комплексных обедов дважды в день.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату более 300 тысяч рублей.

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Пермякам предлагают вахтовым методом подзаработать на сборке и упаковке новогодних подарков. За сезонную вахту в 45 смен работодатель из Москвы обещает заплатить около 150 тысяч рублей. «Работа вахтой для жителей Пермского края в Москве. Крупное производство новогодних подарков. Сезонное трудоустройство на вахту в 45 смен. Заработная плата за этот период составит около 150 тысяч рублей. Обязанности заключаются в сборке и упаковке новогодних подарков за столом. Стикеровка и укладка продукции в коробки. Можно работать сидя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Сотрудников обещают на время вахты заселить в комфортные комнаты в общежитии, где имеется имеются мебель и бытовая техника. Также вахтовикам предоставят бесплатное питание в виде комплексных обедов дважды в день. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату более 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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