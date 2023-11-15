Пермяков зовут собирать новогодние подарки за зарплату в 150 тысяч рублей

Обязанности заключаются в сборке и упаковке новогодних подарков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермякам предлагают вахтовым методом подзаработать на сборке и упаковке новогодних подарков. За сезонную вахту в 45 смен работодатель из Москвы обещает заплатить около 150 тысяч рублей.

«Работа вахтой для жителей Пермского края в Москве. Крупное производство новогодних подарков. Сезонное трудоустройство на вахту в 45 смен. Заработная плата за этот период составит около 150 тысяч рублей. Обязанности заключаются в сборке и упаковке новогодних подарков за столом. Стикеровка и укладка продукции в коробки. Можно работать сидя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудников обещают на время вахты заселить в комфортные комнаты в общежитии, где имеется имеются мебель и бытовая техника. Также вахтовикам предоставят бесплатное питание в виде комплексных обедов дважды в день.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату более 300 тысяч рублей.