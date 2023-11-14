Пермяков зовут упаковывать бананы за зарплату в 300 тысяч рублей

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, бананы, продукты, фрукты, опт, розница, оптовая
Рабочие обязанности заключаются в упаковке бананов Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве, где необходимо трудиться упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату более 300 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Перми и Пермского края. Требуются упаковщики бананов на предприятие в Москве. Работа вахтой, оплата до 5200 рублей за смену. Сроки вахты выбираете самостоятельно. Минимальный срок составляет 15 смен, максимальный — 60 смен, за которые будет выплачено более 300 тысяч рублей. Обязанности заключаются в упаковке бананов по коробкам, возможно сидя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель уточняет, что вахтовикам предоставят бесплатное горячее питание, а также жилье в общежитии со всей необходимой бытовой техникой. Рабочая смена составляет 12 часов, зарплата выплачивается дважды в месяц на банковскую карту.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на крупном производстве хлебобулочных изделий. Там необходимо упаковывать готовую продукцию за зарплату в 280 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве, где необходимо трудиться упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату более 300 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Перми и Пермского края. Требуются упаковщики бананов на предприятие в Москве. Работа вахтой, оплата до 5200 рублей за смену. Сроки вахты выбираете самостоятельно. Минимальный срок составляет 15 смен, максимальный — 60 смен, за которые будет выплачено более 300 тысяч рублей. Обязанности заключаются в упаковке бананов по коробкам, возможно сидя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Работодатель уточняет, что вахтовикам предоставят бесплатное горячее питание, а также жилье в общежитии со всей необходимой бытовой техникой. Рабочая смена составляет 12 часов, зарплата выплачивается дважды в месяц на банковскую карту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на крупном производстве хлебобулочных изделий. Там необходимо упаковывать готовую продукцию за зарплату в 280 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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