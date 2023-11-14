14 ноября 2023

Вахтовиков из ХМАО зовут работать в закрытую столовую Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, школьная столовая, столовая
Вахтовиков из ХМАО без опыта зовут работать посудомойщиками в закрытую столовую Фото:

Вахтовиков из ХМАО зовут работать в закрытый буфет Госдумы в Москве. В фирме по подбору персонала корреспонденту URA.RU сообщили, что в общепит нужны мойщики посуды.

«Набираем персонал в закрытый буфет Госдумы на вакансию мойщиков посуды: работа с посудомоечной машиной и уборка столов. Зарплата до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных часов: график сотрудник выбирает сам — один или два выходных в неделю, смены по восемь, 10, 12 часов», — уточнили на предприятии.

Жителям регионов предоставляют место в общежитиях, бесплатно кормят три раза в день, частично компенсируют проезд до места работы. Компания берет сотрудников без опыта работы, обещая карьерный рост до бригадира и менеджера проекта.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут в Москву работать мойщиками самолетов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей за вахту.

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Вахтовиков из ХМАО зовут работать в закрытый буфет Госдумы в Москве. В фирме по подбору персонала корреспонденту URA.RU сообщили, что в общепит нужны мойщики посуды. «Набираем персонал в закрытый буфет Госдумы на вакансию мойщиков посуды: работа с посудомоечной машиной и уборка столов. Зарплата до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных часов: график сотрудник выбирает сам — один или два выходных в неделю, смены по восемь, 10, 12 часов», — уточнили на предприятии. Жителям регионов предоставляют место в общежитиях, бесплатно кормят три раза в день, частично компенсируют проезд до места работы. Компания берет сотрудников без опыта работы, обещая карьерный рост до бригадира и менеджера проекта. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут в Москву работать мойщиками самолетов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей за вахту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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