Вахтовиков из ХМАО зовут работать в закрытую столовую Госдумы

Вахтовиков из ХМАО без опыта зовут работать посудомойщиками в закрытую столовую Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вахтовиков из ХМАО зовут работать в закрытый буфет Госдумы в Москве. В фирме по подбору персонала корреспонденту URA.RU сообщили, что в общепит нужны мойщики посуды.

«Набираем персонал в закрытый буфет Госдумы на вакансию мойщиков посуды: работа с посудомоечной машиной и уборка столов. Зарплата до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных часов: график сотрудник выбирает сам — один или два выходных в неделю, смены по восемь, 10, 12 часов», — уточнили на предприятии.

Жителям регионов предоставляют место в общежитиях, бесплатно кормят три раза в день, частично компенсируют проезд до места работы. Компания берет сотрудников без опыта работы, обещая карьерный рост до бригадира и менеджера проекта.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут в Москву работать мойщиками самолетов. Работодатель обещает платить до 300 тысяч рублей за вахту.