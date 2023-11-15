Уральский дорожник Муравьев: курганскую трассу к 2025 году сделают четырехполосной

На курганской трассе «Иртыш» расширят дорогу до четырех полос к 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, фура, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск
В Курганской области участок трассы «Иртыш» расширят до четырех полос к 2025 году Фото:

Федеральную трассу «Иртыш» в Курганской области расширят и сделают четырехполосной к 2025 году. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В этом году активно ведутся работы по капитальному ремонту на участке 151 км — 202 км (отрезок Курган — Челябинск) трассы „Иртыш“. В этом году закончим 10 километров расширения и эту работу будем планомерно продолжать, чтобы участок протяженностью 51 километр к концу 2025 года был в четырехполосном исполнении», — рассказал Муравьев.

Всего с 2021 по 2023 год более четверти протяженности федеральных трасс в Курганской области охвачены различными видами работ: от приведения дорог в нормативное состояние до капитального ремонта. По словам Муравьева, большинство участков таких трасс имеют хорошее покрытие.

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Федеральную трассу «Иртыш» в Курганской области расширят и сделают четырехполосной к 2025 году. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В этом году активно ведутся работы по капитальному ремонту на участке 151 км — 202 км (отрезок Курган — Челябинск) трассы „Иртыш“. В этом году закончим 10 километров расширения и эту работу будем планомерно продолжать, чтобы участок протяженностью 51 километр к концу 2025 года был в четырехполосном исполнении», — рассказал Муравьев. Всего с 2021 по 2023 год более четверти протяженности федеральных трасс в Курганской области охвачены различными видами работ: от приведения дорог в нормативное состояние до капитального ремонта. По словам Муравьева, большинство участков таких трасс имеют хорошее покрытие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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