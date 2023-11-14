14 ноября 2023

В Сургуте за сутки выпала треть месячной нормы снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
На уборку улиц вывели почти всю технику подрядчиков Фото:

В Сургуте за сутки выпала треть месячной нормы снега, парализовав движение на дорогах. Об этом URA.RU сообщили заместитель директора городского МКУ «Дирекция дорожно-транспортного комплекса» Сергей Тыртышный.

«В Сургуте за последние сутки выпала треть месячной нормы снега. На очистку вышла 81 единица техники. Это 90 процентов всей техники у подрядчиков. Кураторы от управления оценивают работу удовлетворительно. Основные замечания — это накат на проезжей части и вывоз снега», — сообщил Тыртышный.

Между тем жители Сургута жалуются на большие пробки в городе из-за снегопада. Поездка на работу увеличилась несколько раз. «Снегопад буквально парализовал город. На работу ехал в пять раз дольше. Если нет пробок, то накат по которому быстро не проехать», — сообщил житель Сургута Сергей Носков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте перекрыли автотрассу из-за гололеда. Движение автотранспорта ограничили на дороге, ведущей в Лянтор.

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В Сургуте за сутки выпала треть месячной нормы снега, парализовав движение на дорогах. Об этом URA.RU сообщили заместитель директора городского МКУ «Дирекция дорожно-транспортного комплекса» Сергей Тыртышный. «В Сургуте за последние сутки выпала треть месячной нормы снега. На очистку вышла 81 единица техники. Это 90 процентов всей техники у подрядчиков. Кураторы от управления оценивают работу удовлетворительно. Основные замечания — это накат на проезжей части и вывоз снега», — сообщил Тыртышный. Между тем жители Сургута жалуются на большие пробки в городе из-за снегопада. Поездка на работу увеличилась несколько раз. «Снегопад буквально парализовал город. На работу ехал в пять раз дольше. Если нет пробок, то накат по которому быстро не проехать», — сообщил житель Сургута Сергей Носков. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте перекрыли автотрассу из-за гололеда. Движение автотранспорта ограничили на дороге, ведущей в Лянтор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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