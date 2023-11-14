В Сургуте за сутки выпала треть месячной нормы снега, парализовав движение на дорогах. Об этом URA.RU сообщили заместитель директора городского МКУ «Дирекция дорожно-транспортного комплекса» Сергей Тыртышный.
«В Сургуте за последние сутки выпала треть месячной нормы снега. На очистку вышла 81 единица техники. Это 90 процентов всей техники у подрядчиков. Кураторы от управления оценивают работу удовлетворительно. Основные замечания — это накат на проезжей части и вывоз снега», — сообщил Тыртышный.
Между тем жители Сургута жалуются на большие пробки в городе из-за снегопада. Поездка на работу увеличилась несколько раз. «Снегопад буквально парализовал город. На работу ехал в пять раз дольше. Если нет пробок, то накат по которому быстро не проехать», — сообщил житель Сургута Сергей Носков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте перекрыли автотрассу из-за гололеда. Движение автотранспорта ограничили на дороге, ведущей в Лянтор.
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