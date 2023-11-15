Пашинян намекнул, что думает о выходе Армении из ОДКБ

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не фиксирует свою зону ответственности из Армении Фото:

Армения пока не приняла решение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ереван дает себе время для размышлений над дальнейшими шагами. Так армянский премьер-министр прокомментировал решение не участвовать в заседании ОДКБ, запланированное на конец ноября.

«Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если мы молча участвуем в этих условиях [в мероприятиях ОДКБ], мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению», — сказал Никол Пашинян во время выступления в армянском парламенте. Выступление премьер-министра транслируется на youtube-канале издания Armenia Today.

Ранее Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое пройдет 23 ноября, сообщает RT. Позже глава правительства сказал, что для отказа Армении от участия в заседаниях организации было несколько причин.

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Армения пока не приняла решение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ереван дает себе время для размышлений над дальнейшими шагами. Так армянский премьер-министр прокомментировал решение не участвовать в заседании ОДКБ, запланированное на конец ноября. «Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если мы молча участвуем в этих условиях [в мероприятиях ОДКБ], мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению», — сказал Никол Пашинян во время выступления в армянском парламенте. Выступление премьер-министра транслируется на youtube-канале издания Armenia Today. Ранее Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое пройдет 23 ноября, сообщает RT. Позже глава правительства сказал, что для отказа Армении от участия в заседаниях организации было несколько причин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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