Путин поблагодарил Памфилову за честные выборы в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, портрет, памфилова элла
Эллу Памфилову наградили Орденом за заслуги перед отечеством II степени Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов. Свою благодарность российский лидер выразил на встрече с представителями избирательных органов.

«Памфилова сделала все возможное, чтобы наша избирательная система ответила на все возможные вызовы. <…> Спасибо за смелость и верность России», — сказал Владимир Путин. Глава государства также наградил председателя Избиркома Орденом за заслуги перед отечеством II степени. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия-24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов. Свою благодарность российский лидер выразил на встрече с представителями избирательных органов. «Памфилова сделала все возможное, чтобы наша избирательная система ответила на все возможные вызовы. <…> Спасибо за смелость и верность России», — сказал Владимир Путин. Глава государства также наградил председателя Избиркома Орденом за заслуги перед отечеством II степени. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...