Путин поблагодарил Памфилову за честные выборы в России

15 ноября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Эллу Памфилову наградили Орденом за заслуги перед отечеством II степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов. Свою благодарность российский лидер выразил на встрече с представителями избирательных органов. «Памфилова сделала все возможное, чтобы наша избирательная система ответила на все возможные вызовы. <…> Спасибо за смелость и верность России», — сказал Владимир Путин. Глава государства также наградил председателя Избиркома Орденом за заслуги перед отечеством II степени. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия-24».

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов. Свою благодарность российский лидер выразил на встрече с представителями избирательных органов. «Памфилова сделала все возможное, чтобы наша избирательная система ответила на все возможные вызовы. <…> Спасибо за смелость и верность России», — сказал Владимир Путин. Глава государства также наградил председателя Избиркома Орденом за заслуги перед отечеством II степени. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия-24».