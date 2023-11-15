Путин поблагодарил Памфилову за честные выборы в России

Эллу Памфилову наградили Орденом за заслуги перед отечеством II степени
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов. Свою благодарность российский лидер выразил на встрече с представителями избирательных органов.
«Памфилова сделала все возможное, чтобы наша избирательная система ответила на все возможные вызовы. <…> Спасибо за смелость и верность России», — сказал Владимир Путин. Глава государства также наградил председателя Избиркома Орденом за заслуги перед отечеством II степени. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия-24».
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