В центре Челябинска под колесами автобуса погиб 20-летний парень. Фото

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Водитель автобуса № 123 насмерть сбил 20-летнего парня рядом с ЮУрГУ на нерегулируемом переходе Фото:

В центре Челябинска напротив ЮУрГУ 41-летний водитель автобуса №123 сбил 20-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, сообщили в госавтоинспекции.

«Сегодня около 17:45 часов у дома 87 по проспекту Ленина водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автобусом Лиаз, следуя по маршруту № 123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пешеход, мужчина 2003 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Автобус двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками госавтоинспекции.

Автобус №123 двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина
Автобус №123 двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина
Фото:
ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, напротив ЮУрГУ
ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, напротив ЮУрГУ
Фото:

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В центре Челябинска напротив ЮУрГУ 41-летний водитель автобуса №123 сбил 20-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, сообщили в госавтоинспекции. «Сегодня около 17:45 часов у дома 87 по проспекту Ленина водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автобусом Лиаз, следуя по маршруту № 123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пешеход, мужчина 2003 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Автобус двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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