В центре Челябинска под колесами автобуса погиб 20-летний парень. Фото

15 ноября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса № 123 насмерть сбил 20-летнего парня рядом с ЮУрГУ на нерегулируемом переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Челябинска напротив ЮУрГУ 41-летний водитель автобуса №123 сбил 20-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, сообщили в госавтоинспекции. «Сегодня около 17:45 часов у дома 87 по проспекту Ленина водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автобусом Лиаз, следуя по маршруту № 123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пешеход, мужчина 2003 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Автобус двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками госавтоинспекции. Автобус №123 двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина Фото: пресс-служба госавтоинспекции ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, напротив ЮУрГУ Фото: пресс-служба госавтоинспекции

В центре Челябинска напротив ЮУрГУ 41-летний водитель автобуса №123 сбил 20-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 87 по проспекту Ленина, сообщили в госавтоинспекции. «Сегодня около 17:45 часов у дома 87 по проспекту Ленина водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автобусом Лиаз, следуя по маршруту № 123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пешеход, мужчина 2003 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Автобус двигался по улице Лесопарковой и сбил пешехода при повороте на проспект Ленина. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками госавтоинспекции.