В МЧС раскрыли количество россиян, удерживаемых в секторе Газа

Советник главы МЧС Мартынов: в Газе удерживают более 400 россиян

15 ноября 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Более 200 россиян эвакуировали из сектора Газа, сказал Даниил Мартынов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа в заложниках удерживаются более 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов. «Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников [в секторе Газа] — 625», — сказал Даниил Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что более 200 граждан из списка уже находятся в безопасности. Боевики ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Тогда же палестинское движение взяло в плен сотни человек, среди которых были граждане РФ. Недавно помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что первые 40 россиян, эвакуированные из Газы, будут отправлены в Москву, передает RT.

В секторе Газа в заложниках удерживаются более 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов. «Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников [в секторе Газа] — 625», — сказал Даниил Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что более 200 граждан из списка уже находятся в безопасности. Боевики ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Тогда же палестинское движение взяло в плен сотни человек, среди которых были граждане РФ. Недавно помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что первые 40 россиян, эвакуированные из Газы, будут отправлены в Москву, передает RT.