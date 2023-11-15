В МЧС раскрыли количество россиян, удерживаемых в секторе Газа

В секторе Газа в заложниках удерживаются более 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов.
«Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников [в секторе Газа] — 625», — сказал Даниил Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что более 200 граждан из списка уже находятся в безопасности.
Боевики ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Тогда же палестинское движение взяло в плен сотни человек, среди которых были граждане РФ. Недавно помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что первые 40 россиян, эвакуированные из Газы, будут отправлены в Москву, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.