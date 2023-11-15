В МЧС раскрыли количество россиян, удерживаемых в секторе Газа

Советник главы МЧС Мартынов: в Газе удерживают более 400 россиян
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Более 200 россиян эвакуировали из сектора Газа, сказал Даниил Мартынов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа в заложниках удерживаются более 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов.

«Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников [в секторе Газа] — 625», — сказал Даниил Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что более 200 граждан из списка уже находятся в безопасности.

Боевики ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Тогда же палестинское движение взяло в плен сотни человек, среди которых были граждане РФ. Недавно помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что первые 40 россиян, эвакуированные из Газы, будут отправлены в Москву, передает RT.

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В секторе Газа в заложниках удерживаются более 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов. «Вообще в нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников [в секторе Газа] — 625», — сказал Даниил Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что более 200 граждан из списка уже находятся в безопасности. Боевики ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Тогда же палестинское движение взяло в плен сотни человек, среди которых были граждане РФ. Недавно помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что первые 40 россиян, эвакуированные из Газы, будут отправлены в Москву, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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