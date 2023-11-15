Мишустин наградил жительницу Челябинска за оформление грузов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил почетным званием приемосдатчика груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Гузалию Ганиеву из Челябинска. Торжественное награждение прошло 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России».
«Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации присуждается — Ганиевой Гузалии Бизяновне. Она приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»», — сообщает официальный сайт правительства России.
Станция Тракторстрой расположена в промышленной зоне Тракторозаводского района. Была основана в советские годы индустриализации в 1930-х годах для нужд строящегося Челябинского тракторного завода.
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