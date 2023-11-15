Мишустин наградил жительницу Челябинска за оформление грузов

15 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Церемония награждения прошла на XVII Международном форуме «Транспорт России» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил почетным званием приемосдатчика груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Гузалию Ганиеву из Челябинска. Торжественное награждение прошло 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России». «Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации присуждается — Ганиевой Гузалии Бизяновне. Она приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»», — сообщает официальный сайт правительства России. Станция Тракторстрой расположена в промышленной зоне Тракторозаводского района. Была основана в советские годы индустриализации в 1930-х годах для нужд строящегося Челябинского тракторного завода.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил почетным званием приемосдатчика груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Гузалию Ганиеву из Челябинска. Торжественное награждение прошло 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России». «Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации присуждается — Ганиевой Гузалии Бизяновне. Она приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»», — сообщает официальный сайт правительства России. Станция Тракторстрой расположена в промышленной зоне Тракторозаводского района. Была основана в советские годы индустриализации в 1930-х годах для нужд строящегося Челябинского тракторного завода.