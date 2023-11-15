Мишустин наградил жительницу Челябинска за оформление грузов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Церемония награждения прошла на XVII Международном форуме «Транспорт России» Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил почетным званием приемосдатчика груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Гузалию Ганиеву из Челябинска. Торжественное награждение прошло 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России».

«Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации присуждается — Ганиевой Гузалии Бизяновне. Она приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»», — сообщает официальный сайт правительства России.

Станция Тракторстрой расположена в промышленной зоне Тракторозаводского района. Была основана в советские годы индустриализации в 1930-х годах для нужд строящегося Челябинского тракторного завода.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил почетным званием приемосдатчика груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Гузалию Ганиеву из Челябинска. Торжественное награждение прошло 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России». «Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации присуждается — Ганиевой Гузалии Бизяновне. Она приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»», — сообщает официальный сайт правительства России. Станция Тракторстрой расположена в промышленной зоне Тракторозаводского района. Была основана в советские годы индустриализации в 1930-х годах для нужд строящегося Челябинского тракторного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...