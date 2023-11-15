Спикер думы Пыть-Яха Уреки засчитал лишний голос в поддержку мэра Горбунова

Спикер думы Пыть-Яха засчитал лишний голос в поддержку мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы главы Пыть-Яха породили новый скандал в самом шумном городе ХМАО. Во время заседания гордумы спикер Дмитрий Уреки засчитал голос коммунистки Ирины Кубряк в пользу нового мэра Дмитрий Горбунова. Он объявил, что кандидатура поддержана единогласно все 17 присутствующими депутатами и двумя, оставившими доверенности. Однако, как выяснилось, Кубряк не поднимала руку в поддержку Горбунова. Об этом она сообщила журналисту URA.RU.

«То, что мой голос записали в пользу нового главы, глубоко меня шокировало. Перед выборами я разговаривала с Уреки. Он сказал мне, что я могу не голосовать вообще. О том, что можно было возразить на заседании, я не знала — я впервые участвовала в выборах главы города. Я не поддерживала ни одного из кандидатов. Если бы среди них был мой однопартиец, я отдала бы свой голос за него», — заявила депутат.

Коммунистка сообщила, что пока не решила, что будет делать дальше. «Сначала я запрошу протокол голосования. Потом посмотрим», — добавила Кубряк.

В поддержку Горбунова проголосовали 18 депутатов из 20, двое из них — по доверенности. Еще одна народная избранница, Ирина Максименко, отсутствовала на заседании и не оставила доверенности.

В аппарат думы направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Пыть-Яха выбрали главу города. Им стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов.